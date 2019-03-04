Що подарувати на 8 березня: корисні ґаджети

Навколо Міжнародного дня жінок дедалі більше запитань: святкувати чи не святкувати. Проте ми не будемо вдаватися в історію та розбирати всі "за" і "проти", а натомість запропонуємо вам кілька цікавих ідей для подарунків.

Техно 24 підготував для вас підбірку цікавих подарунків, які сподобаються вашій жінці.

Фітнес-браслет

Майже всі жінки слідкують за своєю вагою та красою свого тіла. В такому випадку фітнес-браслет – ідеальне рішення для подарунку дівчині, кохані чи дружині. Сучасні фітнес браслети мають чимало корисних функцій: рахують кроки, втрачені калорії, час тренування, а також відслідковують сон та іншу активність.

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Окрім того, ґаджети мають цікавий дизайн і точно стануть корисним аксесуаром для представниць жіночої статі.



Фтнес-браслет – чудовий подарунок для активних жінок

Фітнес-браслет коштує недорого, проте дозволяє долучитися до спільноти людей, які турбуються про власне здоров'я. Або принаймні вдають, що турбуються. Або намагаються переконати себе, що ось-ось почнуть турбуватися і перейматися.

Побутова техніка

Як би це банально не звучало, але деякі жінки мріють про новий міксер, тостер або бутербродницю. По-перше, це значно скорочує час, проведений на кухні, а по-друге, домагає радувати власних чоловіків смачними сніданками, обідами чи вечерями.

Якщо ваша дружина або дівчина хоч раз вам натякала, що було б добре мати подібний девайс у себе вдома, тоді ви точно вцілете в яблучко. До слова, тут навіть є де розгулятися: на ринку чимало цікавих пропозицій побутової техніки за доступною ціною.

Bluetooth-навушники

Цей подарунок підійде не лише дівчатам, але й всім, хто не уявляє свого життя без музики. Зручні та стильні аксесуари завжди в моді, а тому вони точно сподобаються новому власнику.

Бездротові технології вийшли на новий рівень і тому Bluetooth-навушники стали дуже популярними. На ринку існує безліч пропозицій за різними цінами, тому обрати точно буде з чого.



Bluetooth-навушники стануть хорошим подарунком для любителів музики / unsplash

Щодо ціни, то вона також різна: від кількох сотень гривень до кількох тисяч. Тому при виборі подібних аксесуарів варто відштовхуватись від власних вподобань, бюджету та своїх очікувань. Приміром, AirPods обійдуться недешево, проте ви точно будете впевнені у їх якості. Окрім, Apple якісні Bluetooth-навушники можуть запропонувати Samsung, Sony, Xiaomi та Huawei.

Електронна книга

Дівчина з книгою – це романтично. А ще краще, якщо книга електронна: значить, її господиня йде в ногу з часом. На ринку наразі є чимало пропозицій за різними цінами. Проте при виборі електронної книги варто звернути увагу на кілька характеристик.

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Для початку варто визначитися із розміром та типом екрану. Відзначимо, що розмір екрану електронної книги може бути різноманітним (від 5 дюймів до 11,5 дюймів) і коли у першому випадку ви отримуєте пристрій розміром із смартфон, то у другому вам доведеться тримати в руках книжку розміром майже, як аркуш А4.

Ще одна важлива річ, на яку варто звернути увагу при виборі електронної книги – тип дисплея. Він буває лише двох варіантів: E Ink (так званий електронний папір) та рідкокристалічний (LCD, TFT, який використовують для смартфонів, планшетів та ноутбуків).



Також жінці можна подарувати електронну книгу / unsplash

Також, зверніть увагу на ємність акумулятора та об'єм вбудованого сховища. Відзначимо, що книги з E Ink дисплеєм значно енергоефективніші і не потребують батереї на 2 000 міліампер годин для оптимальної роботи.

PowerBank

Зовнішній акумулятор – хороший подарунок: він незамінний, коли потрібно швидко зарядити смартфон, а розеток поблизу немає. Звісно, виробники смартфонів зараз намагаються робити свої новинки енергоефективними, проте під час активного використання девайсу заряду акумулятора не вистачає навіть на добу.

PowerBank вже з'явилося так багато, а ціни навіть на найкрутіші з них настільки прийнятні, що їх вибір може стати справжнім випробуванням.

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Уже не перший рік цікавими рішеннями для зовнішніх акумуляторів відзначається компанія Xiaomi. PowerBank від китайського виробника дійсно якісні та відповідають заявленим характеристикам. Більше того, такі девайси відрізняються низькою ціною.

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