Що про ваш характер може сказати смартфон: цікаве дослідження

Науковці провели дослідження та визначили, що смартфон може багато розповісти про характер свого власника. У ході дослідження науковці із Університету Лінкольна та Університету Ланкастера вивчили поведінку більш ніж 500 власників смартфонів на Android та iOS.

Про це повідомляє "BBC Україна".

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Вчені визначили, що ті, хто вважає за краще Android – більш щирі люди, ніж покупці iPhone, але користувачі "яблучної" продукції – молодші за віком і більш відкриті.

Окрім того, дослідження показало, що жінки з двічі більшою ймовірністю є власницями iPhone, ніж чоловіки,а користувачами смартфонів на базі Android найчастіше стають чоловіки, причому дещо старшого віку.

Люди, прив'язані до своїх iPhone, не багатші за власників смартфонів з Android, але власники iPhone більше непокояться тим, що їх телефон сприймається як показник якогось статусу. Вони також більш емоційні, ніж ті, хто надає перевагу Android.

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