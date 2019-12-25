Що викликає гикавку і як довго триває грип: ТОП пошукових запитів у 2019 році за версією Google

Добірка запитань про здоров'я від Google загалом представляє інтереси англомовного населення. Втім, багато з запитів користувачів також фігурують в ТОПі і серед українців. Як довго алкоголь залишається в організмі, як знизити рівень холестерину, що таке кето-дієта? Відповіді на ці та інші запитання шукайте у нашому матеріалі.

Пропонуємо найчастіші запити року, що минає і відповіді на них, які представив сайт Forbes.

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Найчастіше люди хотіли з'ясувати, як знизити артеріальний тиск?

Артеріальний тиск може коливатися протягом дня і вдаватися до прийому ліків можна лише після консультації у кардіолога або у виняткових випадках. У довгостроковій перспективі для профілактики гіпертонії слід змінити спосіб життя: боротися з вагою, коригувати харчування, кидати шкідливі звички.

Зокрема, знижувати споживання натрію, яке частіше за все люди отримують з фастфуда, знижувати, а краще повністю виключати споживання алкоголю. До інших важливих кроків в корекції артеріального тиску відноситься регулярне фізичне навантаження і медитація.

Що таке кето-дієта?

Кетогенна дієта – низьковуглеводний раціон з високим вмістом жирів. Кето-дієта спочатку розроблялася для профілактики епілептичних припадків у дітей, але зараз найчастіше люди вдаються до неї з метою схуднення, однак досі однозначних висновків про користь дієти поки не представлено. А в недавньому дослідженні вчені з'ясували, що для схуднення важливіші регулярні фізичні навантаження, ніж дієта, якої дотримується людина.

Як зупинити гикавку і що її викликає?

Про природу гикавки виявилося відразу два питання. Гикавка – це мимовільне скорочення м'язів діафрагми і причин цього стану безліч. Найбільш поширеними факторами може бути надлишок їжі в шлунку, стрес, зміна температури.

Щоб зупинити гикавку можна затримати дихання на деякий час і повільно випити склянку води, трошки і обережно потягнути язик вперед. Тривала або регулярна гикавка можуть бути ознаками деяких захворювань, тому такий стан – привід звернутися до лікаря.

Як довго триває грип?

Без ускладнень грип триває близько 3-7 днів. Вакцинація може знизити тривалість і тяжкість грипу, нагадують лікарі.

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Чому утворюються камені в нирках?

Головною причиною є порушення обміну речовин в організмі, яке з часом призводить до формування в органі так званих каменів. Головним чином, це може бути спровоковано неправильним харчуванням, зокрема – високим споживанням солі, цукру, білкової їжі тваринного походження та алкоголю.

Що таке вірус папіломи людини (ВПЛ)?

Вірус папіломи людини, що вражає шкірні та слизові покриви, вважається найбільш поширеною інфекцією, що передається статевим шляхом. При цьому більшість людей не відчувають симптоми хвороби. У деяких випадках у них ознаки ВПЛ можуть проявитися, наприклад, при зниженні імунітету.

Складна природа ВПЛ спонукає багатьох вчених вивчати вірус як ознаку або тригер іншого захворювання. Нещодавно дослідники прояснили деякі припущення щодо взаємозв'язку ВПЛ, хвороби Альцгеймера та розсіяного склерозу.

Як знизити рівень холестерину?

З цим запитанням краще звернутися до терапевта, проте в ролі базових рекомендацій лікарі радять: знизити споживання насичених і трансжирів, позбутися звички куріння і скоротити прийом алкоголю до мінімуму. Також варто додати в раціон більше клітковини і обов'язково почати займатися спортом, але без надмірних навантажень. Високий рівень холестерину збільшує ризики інсульту і багатьох інших проблем з серцево-судинною системою, нагадують лікарі.

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Скільки калорій потрібно споживати щодня?

Вважається, що в середньому жінкам потрібно споживати в день близько 2000 калорій, а чоловікам 2500 калорій, однак відповідь на це питання дуже умовна. Все залежить від маси тіла людини, рівня фізичних навантажень протягом дня, супутніх захворювань, віку і багатьох інших факторів. Варто уточнити, що важлива збалансована їжа протягом усього дня, а не один супер калорійний снек за добу.

Як довго алкоголь залишається в організмі?

Дізнатися точний термін перебування алкоголю в організмі теж складно, оскільки, як і в випадку з калоріями, важливо знати вагу, масу тіла, вік, рівень метаболізму, загальний стан здоров'я, кількість їжі в шлунку на момент споживання алкогольного напою.

З точки зору лабораторної діагностики важливо розуміти, що виявити алкоголь в організмі можна в термін до 12 годин за аналізом крові, протягом 3-5 днів з аналізу сечі і протягом трьох місяців з аналізу волосся.

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