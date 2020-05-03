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Щоб смартфон впізнавав: Huami розробила маску для пристроїв із Face Unlock

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Цікава розробка від Huami
Цікава розробка від Huami / gizmochina.com

Постійне носіння масок можуть ускладнити життя користувачам, які мають смартфони із функцію Face ID. Адже смартфони просто не впізнають власника. Тож Huami розробила спеціальну маску, що вирішить цю проблему.

Як передає gizmochina.com, Huami відома своїми натільними девайсами. Продукт ще не випустили, але в мережі з'явився дизайн новинки.

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Що відомо

Новинка отримає прозорий фронтальний щит, завдяки якому смартфон можна буде розблокувати, без зняття маски. Її розробляють з гнучкого і легкого матеріалу, завдяки якому вона зможе легко адаптуватися до форми лиця.

Як кажуть інсайдери, Huami представить дві модифікації масок – X і Y. Концепт з літерою X – це маска із змінним фільтром. При цьому розробка із Y додатково отримає ультрафіолетовий випромінювач для стерилізації.

Huami розробила маску для пристроїв із Face Unlock

Деталей про новинку небагато / gizmochina.com

Ще однією особливістю продукту стане можливість установки додаткових фільтрів і навіть елемента охолодження.

За чутками, розробка отримає датчик, що аналізує якість і вологість повітря, частоти дихання користувача і рівня забруднення фільтру. Щодо дати випуску та ціни – такої інформації поки немає.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Ґаджети
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