Схоже смартфони таки посунуться: Qualcomm показала революційний процесор ґаджетів майбутнього

Незабаром після заяви глави Qualcomm про те, що вже скоро на ринку з'явиться альтернатива смартфонам компанія представила мобільну платформу Snapdragon XR2 для портативних пристроїв наступного покоління.

Ключовою фішкою чіпа, призначеного для гаджетів преміум-класу, стали широкі мультимедійні можливості, включаючи декодування відео 8K в 60 fps та підтримка відразу семи камер для обробки панорамних зображень.

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Для чого призначена платформа

Мобільна платформа Snapdragon XR2 5G призначена для пристроїв розширеної реальності, включаючи розумні окуляри і шоломи. Продуктивність CPU і GPU новинки, за заявою виробника, вдвічі вища, ніж у Snapdragon 835, пропускна здатність пікселів при роботі з відео – в чотири рази вища, роздільна здатність і продуктивність при виконанні пов'язаних з ШІ завдань – в 6 і 11 разів вища відповідно.



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Новинка підтримує одночасну роботу з двома 3K-дисплеями з частотою оновлення 90 кадрів в секунду, відтворення 8К-відео з фреймрейтом 60 fps або 4К в 120 fps. Заявлена ​​підтримка стандартів HDR10 і HDR10+, а також зниження затримки при передачі даних в режимі доповненої реальності.

Snapdragon XR2 5G може обробляти сигнал з семи камер одночасно в режимі панорамного огляду. Чіп також здатний відстежувати положення пристрою в просторі, руху рук, очей, обличчя і губ користувача.

Інші функції

Підтримуються функції розпізнавання сцен і об'єктів, а також їх "безшовна" інтеграція в цифрову графіку. Правдивості контенту, за заявою розробників, також додадуть технології об'ємного звучання. Qualcomm обіцяє реалізувати і контекстне розпізнавання звуків за допомогою сабпроцесора Hexagon DSP – наприклад, шолом зможе ідентифікувати плач дитини в реальному світі і своєчасно попередити про це ґеймера, що надто захопився грою.

Ринок

Мобільна платформа позиціюється Qualcomm як універсальний засіб, який можна використовувати в доданій та віртуальній реальності та миттєво переміщатися з однієї сцени в іншу за допомогою єдиного апаратного комплексу та підтримки мереж 5G з низькими затримками.



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Терміни появи на ринку перших комерційних моделей AR-пристроїв на базі Snapdragon XR2 5G будуть оголошені пізніше.

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