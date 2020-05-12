Штучний інтелект передбачає COVID-19 за чотирма симптомами: наскільки ефективний результат

Мільйони людей, які щодня діляться даними про свій стан в додатку COVID Symptom Study допомогли швидко навчити алгоритм штучного інтелекту діагностувати захворювання. Завдяки їм ШІ з точністю майже 80% пророкує ймовірність інфікування COVID-19 всього за кількома симптомами.

Наразі більше ніж 3,3 мільйони осіб у всьому світі користуються додатком COVID Symptom Study (раніше відомим як Covid Symptom Tracker) для щоденних звітів про стан свого здоров'я, незалежно від їх самопочуття, розповідає Nature.

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Додаток розробила група вчених з Великої Британії з метою моніторингу зростання захворюваності COVID-19 в конкретних районах та містах. При скачуванні додатки кожна людина вказує свою стать, вік, а також деякі медичні дані, включаючи хронічні захворювання.

Як навчали алгоритм

Для цього вчені проаналізували дані близько 2,5 мільйона осіб з Великої Британії та США, які регулярно звітували про своє самопочуття у додатку. З них близько третини учасників реєстрували схожі з COVID-19 симптоми. Всього учасники виконали 18 374 тестів, з яких 7 178 були позитивними.

Користуючись цією унікальною базою даних, вчені простежили симптоми, які найчастіше виникали у хворих.Вони виявили широкий спектр симптомів, який виходив за рамки звичних ознак грипу та ГРВІ.

Втрата смаку та нюху була найяскравішим симптомом COVID-19. Дві третини учасників з позитивним результатом тесту скаржилися на ці прояви. Для порівняння, тільки у 20% людей з негативним тестом були ознаки втрати нюху.

Втрата смаку була сильнішим симптомом COVID-19, ніж лихоманка. Тому не слід пов'язувати COVID-19 тільки або переважно з лихоманкою і кашлем,

– пояснили автори.

Потім команда розробила математичну модель, яка майже з 80% точністю передбачала ймовірність COVID-19, виходячи з статі, віку і чотирьох основних симптомів: втрати нюху або смаку, постійного кашлю, втоми, а також періодичної втрати апетиту.

Коли команда застосувала цю модель до групи з 800 тисяч користувачів зі схожими симптомами, то виявилося, що в той час (експеримент проводився з 24 березня по 21 квітня) близько 17,4% людей могли бути інфікованими.

Як це допоможе

Застосування алгоритму, як інструменту допоможе швидше та ефективніше визначати хворих людей на ранній стадії COVID-19 і знизити подальші ризики інфікування серед найближчого оточення. Вчені також сподіваються, що їх дані будуть переконливі для урядів багатьох країн, які ще не включили симптом втрати смаку та нюху до списку головних ознак COVID-19.

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