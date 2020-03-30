Штучний інтелект для чайників: Google випустила простий посібник про нейромережі
Нейромережі та штучний інтелект стали одними із найбільш популярних тем 2019 – 2020 років. При цьому багато користувачів досі не розуміють, що таке ШІ. На допомогу користувачам поспішила компанія Google яка спільно з Оксфордським інститутом інтернету спробувала дати 26 простих визначень штучного інтелекту.
Що відомо про новий проєкт
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Новий "посібник" від Google цілком можна назвати "ШІ для чайників". Всього було створено 26 пояснювальних статей – по одній на кожну букву англійського алфавіту.
На думку авторів матеріалу, користувачі все більше цікавиться темою штучного інтелекту і нейромереж. Їх також хвилює, як вони функціонують і для чого людству ця технологія. Разом з цим в інтернеті можна знайти безліч фейкової інформації.
Команда ретельно збалансувала свій вибір по всьому спектру технічних знань, методів виробництва, варіантів використання, соціальних наслідків і етичних чинників,
– уточнили представники Google.
Детально про "посібник"
Кожна картинка являє собою графічне зображення, що супроводжується відповідним коротким поясненням. Також можна вибрати будь-яку тему окремо і дізнатися більше про питання, яке зацікавило.
Так виглядають визначення про ШІ
Всі теми вважаються важливими для розуміння штучного інтелекту. Наприклад, буква D відповідає за набори даних; F розповість про фейки, які можуть генерувати нейромережі; Y пояснить, що яким би просунутим не був ШІ, він не здатний усвідомити всю унікальність кожної людини на планеті.
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