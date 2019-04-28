Штучний інтелект допоможе людям із розладом мови: в чому особливість

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Штучний інтелект допоможе людям із розладом мови: в чому особливість
Штучний інтелект допоможе людям із розладом мови: в чому особливість / Unsplash

Неврологи з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско створили імплантат, здатний декодувати сигнали мозку і перетворювати їх в синтезовану мову. На основі розробки можуть бути побудовані нейронні мовні протези.

У перспективі це допоможе нормально спілкуватися людям, що страждають від інсульту, черепно-мозкових травм і різних нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Паркінсона, розсіяний склероз і бічний аміотрофічний склероз.

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Вперше в історії ми можемо генерувати цілі усні пропозиції на основі мозкової активності людини. Це доказ того, що з вже доступною технологією ми можемо створити пристрій, який є клінічно життєздатним у пацієнтів з втратою мови,
– зазначив Едвард Чанг, професор неврологічної хірургії і співробітник Інституту нейробіології імені Вейля.

Розроблений імплантат розміщують на мозку пацієнта і ця накладка сканує сигнали. Потім він декодує отриману інформацію і передає на інший прилад, який генерує синтетичну мову.

Нейропластина допоможе пацієнтам, що перенесли інсульт
Нейропластина допоможе пацієнтам, що перенесли інсульт

Як розповів Едвард Чанг, точне зіставлення звуку з анатомією дозволяє вченим створювати реалістичний віртуальний голос для кожного пацієнта. Для цього вони застосували два алгоритми машинного навчання. Перший використовується для декодера, який перетворює сигнали мозкової активності, що виробляються під час промови, в руху віртуального голосового тракту.

Другий алгоритм застосовується синтезатором, який перетворює отримані рухами голосового тракту в синтетичний голос пацієнта. Дослідники поки не повідомляють, коли їх розробка буде готова до масового застосування в медицині.

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Теги: Новини Техно Техно Новини Здоров'я Мозок Штучний інтелект
Джерело: Техно 24
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