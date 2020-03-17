Скандал із TikTok: соцмережа блокувала ролики з "некрасивими" та "бідними" людьми

Одну із найпопулярніших соцмережех TikTok серед підлітків звинуватили у цензуруванні відеороликів. Модератори мережі отримували інструкції щодо публікації лише "гарних" відео.

Зокрема, модератори TikTok мали видаляти пости, де були некрасиві чи бідні користувачі. Такий інструктаж був у розісланих модераторам внутрішніх документах, передає видання The Intercept.

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Що в інструкціях

Згідно з інструкцією, працівники соцмережі мають перевіряти відео на наявність тріщин в стінах, а також знятих у трущобах, сільських полях, в старому житлі. Звичайно, ролики із критикою китайської влади, теж одразу блокують.

Модератори мають заблокувати відео, в яких люди мають такі "недоліки":

неправильну форму тіла,

непривабливі риси обличчя,

карликовість,

очевидний пивний живіт,

занадто багато зморшок,

порушення зору,

інші дефекти зовнішності.

У інструкції пояснюють, що некрасивий користувач, або якщо задній план на картинці "бідний", то це відео буде менш привабливим, а відтак не вартим для рекомендації іншим користувачам.

Реакція TikTok

На скандал відреагували у TikTok. Прессекретар соцмережі Джош Гартнер сказав, що таким чином вони хотіли боротись із "хуліганством". Таке цензурування діяло до кінця 2019 року. У 2020 році, стверджує Гартнер, від такої політики у соцмережі вирішили відмовитись.

Що відомо про TikTok? Соцмережа створена у 2016 році китайською компанією ByteDance. Спочатку це був додаток для редагування і публікації коротких відео, до яких можна було додавати музику. Вона швидко здобула популярність у Китаї, а топім поширилась по всьому світу.



Нині TikTok – одна найбільш популярних соцмереж у світі. В Україні кількість користувачів TikTok вже становить 2,5 мільйони людей. Аудиторія мережі дуже молода: 41% користувачів TikTok – люди від 16-ти до 24-х років.

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