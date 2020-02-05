Скасований флагман Xiaomi показали на інсайдерських знімках

За останні роки компанія Xiaomi випустила безліч смартфонів – але, як виявилося, не всі пристрої популярного виробника надійшли в продаж. У китайській соціальній мережі Weibo з'явилася добірка знімків загадкового апарату в захищеному корпусі, який так і не дістався до прилавків магазинів.

Особливості скасованого смартфона Xiaomi

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Смартфон виконаний у тому ж дизайні й кольорі, що й представлений в 2017 році Xiaomi Mi6. Згідно витоку, компанія планувала випустити його просунуту версію з приставкою Plus або Pro, але з невідомих причин анонс гаджета був скасований.

Апарат отримав подвійну камеру з вертикальним розташуванням сенсорів і широким "підборіддям" з інтегрованим в кнопку Home сканером відбитків пальців. Ще однією особливістю смартфона став вигнутий екран, а його корпус, як запевняє mydrivers, захищений від попадання води.

Примітно, що на бічних гранях пристрою відсутні кнопки регулювання гучності – за словами інсайдера, вони замінені на сенсорні. Автор фото вважає, що, як і Xiaomi Mi6, версія з приставкою Pro побудована на базі мобільної платформи Snapdragon 835, інші характеристики невідомі.

Фото смартфона Xiaomi

Про плани на випуск захищених моделей в поточному поколінні смартфонів Xiaomi не повідомляла.

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