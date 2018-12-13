Скільки буде коштувати смартфон Samsung Galaxy S10: ціна захмарна

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Samsung Galaxy S10: ціна, дата виходу флагмана
Samsung Galaxy S10: ціна / Фото з соцмереж

Нарешті з’явилась інформація про презентацію майбутнього флагмана від Samsung - Galaxy S10. Зокрема, стало відомо, що новий смартфон представлять публіці 20 лютого наступного року, напередодні щорічного заходу Mobile World Congress в Барселоні.

Про це пише видання The Next Web.

Також, журналістам стала відома і ціна майбутньої новинки. І чесно кажучи, вартість флагмана шокує – 1 765 доларів (майже 49 500 гривень) за топову модифікацію.

До прикладу, топова версія iPhone Xs Max з накопичувачем на 512 ГБ оцінена у США у 1500 доларів.

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На вибір у користувача три варіанти флагмана: Samsung Galaxy S10 Lite з діагоналлю 5,8 дюйма; звичайний Samsung Galaxy S10 6,1 дюйма та Samsung Galaxy S10 Plus з, розміром діагоналі у 6,4 дюйма.

Як повідомляють джерела, на ринку Великобританії модифікація Lite буде коштувати 699 фунтів (приблизно 880 доларів або 24 600 гривень). 6,1-дюймовий Samsung Galaxy S10 оцінений у 1007 доларів (28 200 гривень) за флеш-пам'ять у 128 ГБ, а модель Galaxy S10 із накопичувачем у 512 ГБ коштуватиме 1260 доларів (35 300 гривень). Тим часом найпросунутіша модифікація флагмана Galaxy S10 Plus із діагоналлю 6,4 дюйма коштуватиме 1135 доларів (31 800 гривень) за накопичувач на 128 ГБ, а от модель із накопичувачем у 512 ГБ буде коштувати якраз 1765 доларів.

За чутками, сканер відбитків пальців у всіх трьох модифікаціях буде вбудований в дисплей. Фронтальну камеру розмістять у дірявому дисплеї Infinity-O, як у Samsung Galaxy A8. Основна камера буде складатися з трьох модулів.

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Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: Техно
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