24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Скільки насправді потрібно оперативної пам'яті для запуску Windows 10: неочікувані дані

- Читать новость на русском
Ентузіаст запустив Windows 10 на ПК з 192 МБ оперативки / Unsplash

Системні вимоги Windows 10 не вирізняються "ненажерливістю" – для запуску операційки достатньо всього 1 ГБ оперативної пам'яті. Один із ентузіастів вирішив перевірити, наскільки справедлива ця цифра і дійшов до доволі неочікуваного висновку: для запуску Windows 10 потрібно значно менше оперативки.

Деталі експерименту

Цікаво Skype додав можливість спілкуватися без реєстрації і встановлення додатка

Для проведення незвичайного експерименту користувач Twitter під псевдонімом @0xN0ri вибрав 32-бітну версію ОС з номером збірки 1909. Образ системи він завантажив в віртуальну машину Oracle Virtualbox, попередньо обравши емуляцію ARM-процесора.

Знижувати обсяг оперативки "тестувальник" почав з позначки в 512 МБ, а потім успішно подолав і поріг в 256 МБ.

При обсязі оперативки в 128 МБ ОС відмовилася запускатися, відобразивши "синій екран смерті". А ось 192 МБ оперативної пам'яті їй вистачило для повноцінної роботи.

Мінімальний же обсяг оперативки, при якому система завантажилася, але не змогла відобразити екран вітання – 140 МБ.

Порівняння з старішими версіями ОС

Примітно, що представлена ​​в далекому 2001 році Windows XP вимагала хоча б 128 МБ оперативної пам'яті для запуску – при цьому актуальна версія "вікон" 19 років потому змогла працювати з надбавкою лише 64 МБ.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Windows 10 Новини Техно Техно Інтернет
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 08:04 Xiaomi представила смарт-годинник Haylou Solar з рекордною автономністю
Ґаджети 257
сьогодні , 04:50 Коронавірус у Тернопільській області: знову зросла кількість хворих та смертельних випадків
Лікування 39744
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 6 квітня: COVID-19 у Лаврі, Борис Джонсон в реанімації
Новини України 14271
6 квітня , 23:12 Що українці шукають на OLX під час карантину: цікава інфографіка
Інтернет 1311
6 квітня , 22:06 NASA на практиці випробує захист Землі від астероїдів
Космос 508
сьогодні , 06:20 Карантин матиме й позитивні наслідки для України, – соціолог
Новини України 13248
6 квітня , 23:47 Як відсутність сексу впливає на організм: тривожні симптоми
Здорове життя 93559
сьогодні , 06:41 В Україні діють тільки 19 пунктів пропуску на кордоні: перелік і карта
Новини України 17152
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
6 квітня 14:02 10 років Xiaomi: історія успіху засновника компанії Лей Цзюня
Анастасія Можаровська
5 квітня 22:06 Девайси, що допоможуть стежити за здоров'ям під час пандемії COVID-19
Ірина Полицька
5 квітня 18:09 5 корисних функцій Viber, про які ви могли не знати
Ірина Полицька
4 квітня 22:00 Коронавірус розв'язав руки кіберзлочинцям: експерт розповів як захиститись
Ірина Полицька
4 квітня 14:06 Як новенький: правила догляду за ноутбуком і планшетом під час віддаленої роботи
Анастасія Можаровська

Новини
Більше новин
Залиште відгук