Скільки насправді потрібно оперативної пам'яті для запуску Windows 10: неочікувані дані

Системні вимоги Windows 10 не вирізняються "ненажерливістю" – для запуску операційки достатньо всього 1 ГБ оперативної пам'яті. Один із ентузіастів вирішив перевірити, наскільки справедлива ця цифра і дійшов до доволі неочікуваного висновку: для запуску Windows 10 потрібно значно менше оперативки.

Деталі експерименту

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Для проведення незвичайного експерименту користувач Twitter під псевдонімом @0xN0ri вибрав 32-бітну версію ОС з номером збірки 1909. Образ системи він завантажив в віртуальну машину Oracle Virtualbox, попередньо обравши емуляцію ARM-процесора.

Знижувати обсяг оперативки "тестувальник" почав з позначки в 512 МБ, а потім успішно подолав і поріг в 256 МБ.

При обсязі оперативки в 128 МБ ОС відмовилася запускатися, відобразивши "синій екран смерті". А ось 192 МБ оперативної пам'яті їй вистачило для повноцінної роботи.

128 is a bit too low pic.twitter.com/1WKlcHfKGL — Sakura NØri (@0xN0ri) April 2, 2020

Мінімальний же обсяг оперативки, при якому система завантажилася, але не змогла відобразити екран вітання – 140 МБ.

Windows 10 can boot on a bare minimum of 140MB RAM but LoginUI.exe won't start pic.twitter.com/KNymGWzUCb — Sakura NØri (@0xN0ri) April 2, 2020

Порівняння з старішими версіями ОС

Примітно, що представлена ​​в далекому 2001 році Windows XP вимагала хоча б 128 МБ оперативної пам'яті для запуску – при цьому актуальна версія "вікон" 19 років потому змогла працювати з надбавкою лише 64 МБ.

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