Скільки українців не уявляють свого життя без смартфонів: цікаве дослідження

Із 2011 року кількість власників смартфонів в Україні зросла від 7% до 55%. Research & Branding Group провела власне дослідження та виявила скільки людей користуються смартфонами в містах та селах, та хто найбільше серед українців використовує ґаджет у повсякденному житті.

Наявність або відсутність смартфона в українців обумовлено в основному віком і практикою користування соцмережами. Значно менше наявність смартфона залежить від місцевості проживання і практично не залежить від статі, передає tech.liga.net.

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Скільки в Україні власників смартфонів? "Як показують результати лютневого соціологічного опитування, більше половини українців (55%) мають такий девайс, як смартфон, тоді як 45% все ще їм не обзавелися. Слід зазначити, що ще в 2011 році смартфоном або комунікатором володіли лише 7% жителів України, а в 2013 році – 11%", – йдеться в дослідженні.



Скільки в Україні власників смартфонів

Згідно з опитуванням, серед молоді до 30 років смартфоном володіють 92%, а серед представників покоління "60+" – тільки 12%. Серед користувачів соцмереж мають смартфон 88%, а серед "не користувачів" – 19%.

Серед міських жителів володіють смартфонами більше половини (58%), а серед сільських – трохи менше половини (48%).



Скільки українців не уявляє своє життя без смартфонів

Скільки людей не можуть обійтися без смартфона? У 2019 році більше половини власників смартфонів в Україні вже не можуть уявити своє життя без смартфона (57%), тоді як 39% – все ще змогли б обходитися без девайсу. До слова, не уявляють життя без смартфона понад дві третини української молоді (69%) і кожен другий власник смартфона поколіня "60+" та "40-річних" (по 50%). Серед "50-річних" таких найменше – 44%.

Вибірка. Зауважимо, опитування проводилося з 13 по 21 лютого 2019 року. У ньому брало участь 2001 респондент у віці від 18 років і старше.

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