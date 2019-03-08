Скільки Xiaomi Redmi Note 7 коштуватиме за межами Китаю

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Xiaomi Redmi Note 7: міжнародна ціна
Xiaomi Redmi Note 7: міжнародна ціна / XDA Developers

Через два місяці після офіційного анонсу смартфона Xiaomi Redmi Note 7 новинка нарешті надійшла у продаж за межами Китаю. В Піднебесній пристрій здобув чималу популярність, адже всього за 149 доларів пристрій може похизуватися непоганими характеристиками.

Як повідомляє GSMArena, Xiaomi Redmi Note 7 отримав великий екран з краплевидним вирізом, ємний акумулятор, камеру на 48 Мп, продуктивний процесор Snapdragon і актуальну версію Android. Тепер же в мережі з’явилися ціни на глобальну версію смартфона і вони далеко не такі "солодкі".

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Компанія Xiaomi оголосила, що першою країною після Китаю, де з'явиться в продажу Redmi Note 7, стане Іспанія. Офіційна європейська ціна смартфона за версію 3 ГБ / 32 ГБ – 179 євро (близько 5 400 гривень), але на старті його віддають зі знижкою за 149 євро (близько 4 500 гривень). Для порівняння, в Піднебесній ця ж версія коштує помітно дешевше – 149 доларів (близько 4 000 гривень).

Про початок продажів та ціну Redmi Note 7 в Україні поки нічого не повідомляється.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Ціни Китай Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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