Скільки Xiaomi Redmi Note 7 коштуватиме за межами Китаю

Через два місяці після офіційного анонсу смартфона Xiaomi Redmi Note 7 новинка нарешті надійшла у продаж за межами Китаю. В Піднебесній пристрій здобув чималу популярність, адже всього за 149 доларів пристрій може похизуватися непоганими характеристиками.

Як повідомляє GSMArena, Xiaomi Redmi Note 7 отримав великий екран з краплевидним вирізом, ємний акумулятор, камеру на 48 Мп, продуктивний процесор Snapdragon і актуальну версію Android. Тепер же в мережі з’явилися ціни на глобальну версію смартфона і вони далеко не такі "солодкі".

Читайте також: Xiaomi Redmi Note 7 з тріском провалив випробування на міцність

Компанія Xiaomi оголосила, що першою країною після Китаю, де з'явиться в продажу Redmi Note 7, стане Іспанія. Офіційна європейська ціна смартфона за версію 3 ГБ / 32 ГБ – 179 євро (близько 5 400 гривень), але на старті його віддають зі знижкою за 149 євро (близько 4 500 гривень). Для порівняння, в Піднебесній ця ж версія коштує помітно дешевше – 149 доларів (близько 4 000 гривень).

Про початок продажів та ціну Redmi Note 7 в Україні поки нічого не повідомляється.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно