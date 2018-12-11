Скільки заробляють розробники ігор в Україні

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Скільки заробляють розробники ігор в Україні
Скільки заробляють розробники ігор в Україні / ranok.ictv.ua

В Україні провели дослідження в галузі ігрової розробки. В рамках дослідження з’ясували, що середня зарплата фахівця в українській геймдев-компанії становить 1375 доларів (38 500 гривень).

Про це пише ain.ua.

За останній рік в Україні відбулось зростання зарплат серед розробників – в середньому на 14,6 %. При цьому зарплати висококваліфікованих і затребуваних фахівців збільшилися у 2-3 рази в порівнянні з 2017 роком.

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Загалом в опитуванні, які проводили в Україні, Білорусі та Росії, взяли участь 72% чоловіків (з усіх опитаних) та 28% жінок.

Цікаво, що у 2018 році жінки стали отримувати менше, їхні зарплати знизились на 100 доларів, що у відносному вираженні становить майже 10%.

Так, Junior-програмісти в Україні теж заробляють менше, ніж у минулому місці – на 85 доларів менше, тобто 515 доларів у місяць (14 400 гривень).

Senior теж повідомили про зменшення компенсації – 2350 доларів в місяць (65 800 гривень). А от програмісти middle-рівня навпаки заробляють більше на 32%, в порівнянні з 2017 роком. QA-фахівці рівня middle теж почали заробляти більше – щомісяця вони отримують 1300 доларів (36 400 гривень) на місяць.

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Теги: Техно Ігри IT-бізнес
Джерело: Техно
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