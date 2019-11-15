Скільки заробляють українські IT-фахівці: нова статистика

Найвищі зарплати в українській IT-сфері продовжують отримувати програмісти. Найвищою є зарплата у програмістів що пишуть мовою Python, .NET та Java – пропонована середня зарплата становить понад 45 тисяч гривень.

Про це свідчать дані, які оприлюднив портал для пошуку роботи rabota.ua.

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Цікаво, що програмісти Python, .NET та Java очікують вдвічі меншу зарплату, ніж пропонують роботодавці, тобто близько 22 тисяч гривень.

А от фахівцям, що пишуть мовою програмування C чи C++, готові платити на 10 тисяч менше. При цьому, очікують ці працівники дещо більше – понад 25 тисяч гривень.

Дані за 3 квартал 2019 року

Високі зарплати також отримують менеджмент та керівники. Зокрема, IT-директорам/керівникам IT відділів пропонують понад 31 тисячу гривень. Хоча очікують вони щонайменше 40 тисяч гривень. Product Manager отримує понад 35 тисяч гривень (очікують трохи менше – 33 тисячі). А Project Manager заробляє 30 тисяч гривень (середня очікувана зарплата тут становить 32 тисячі).

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Трохи менше заробляють тестери – їм готові платити 25 тисяч гривень , а очікують ці працівники 15 тисяч гривень. Ще менше готові платити дизайнерам (Web UI Flash 3D) – 17,5 тисяч гривень. Хоча очікують ці працівники трохи більше – 18,2 тисяч гривень.

Хоча ця зарплата все рівно значно вища, ніж в інших сферах в Україні. Так, згідно із даними Держстату, середня зарплата у вересні 2019 року становила –10 600 гривень.

Запрплати у сфері стабільно високі

Де шукають IT-шників?

Найбільше IT-фахівців у столиці Україні. Загалом, Київ є головним роботодавцем фахівців сфери інформаційних технологій – 57% вакансій пропонуються саме тут. На другому місці Харків. Та у цьому регіоні показник у 5 разів менший.

Що стосується решти великих міст, то попит на фахівців є практично всюди однаковий.

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