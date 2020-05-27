Новий Skype: Microsoft випустила велике оновлення сервісу
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Компанія Microsoft випустила велике оновлення свого сервісу Skype. Зокрема, виробник додав велику кількість нових функцій, доробок і виправлень. Версія Skype 8.60 стала найбільшим оновленням за останній час.
Як сказано mspoweruser.com, вже незабаром нова версія буде доступною на всіх платформах, де підтримується Skype.
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Нові функції
- Новий режим для відеодзвінків, який дасть змогу розташувати зображення дев'яти учасників розмови за схемою 3х3. Раніше таку ж функцію Microsoft додала у сервіс Microsoft Teams. До речі. ця нова послуга Skype вже доступна на платформах Windows, macOS і Linux.
- Ще одна важлива функція – підтримка модерується груп. Користувачі зможуть створити групу, де адміністраторами можуть ставати одразу кілька користувачів.
Відеодзвінки за схемою 3х3 / Скріншот
- Також в Skype з'явилася можливість налаштовувати список емодзі, які можна швидко відправити у відповідь на повідомлення.
- Крім того, виробник додає нові комбінації клавіш для виконання швидких дій в Skype, навіть коли вікно програми згорнуте.
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