Новий Skype: Microsoft випустила велике оновлення сервісу

Компанія Microsoft випустила велике оновлення свого сервісу Skype. Зокрема, виробник додав велику кількість нових функцій, доробок і виправлень. Версія Skype 8.60 стала найбільшим оновленням за останній час.

Як сказано mspoweruser.com, вже незабаром нова версія буде доступною на всіх платформах, де підтримується Skype.

До теми YouTube вводить нові правила щодо контенту: як це стосується користувачів

Нові функції

Новий режим для відеодзвінків, який дасть змогу розташувати зображення дев'яти учасників розмови за схемою 3х3. Раніше таку ж функцію Microsoft додала у сервіс Microsoft Teams. До речі. ця нова послуга Skype вже доступна на платформах Windows, macOS і Linux.

Ще одна важлива функція – підтримка модерується груп. Користувачі зможуть створити групу, де адміністраторами можуть ставати одразу кілька користувачів.

Відеодзвінки за схемою 3х3 / Скріншот

Також в Skype з'явилася можливість налаштовувати список емодзі, які можна швидко відправити у відповідь на повідомлення.