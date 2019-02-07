Skype отримає дуже корисну функцію: деталі

Останнє оновлення месенджера Skype позбавить співрозмовників від необхідності перед важливим сеансом відеозв'язку приводити приміщення в ідеальний порядок або шукати інше місце. Корпорація Microsoft оголосила про появу в Skype опції розмиття заднього фону під час відеочату.

За обробку зображення в реальному часі відповідає штучний інтелект, навчений розпізнавати людську фігуру. При цьому він залишає в фокусі не тільки особу, але також волосся і руки, повідомляє 3DNews.

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Щоб включити режим "боке", необхідно навести курсор миші на кнопку відеодзвінка та у вікні посунути в положення "Розмити мій фон" (Blur my background).



Skype отримає функцію розмиття фону

В ідеалі інтелектуальний алгоритм повинен завжди тримати в фокусі тільки людину, але Microsoft чесно попереджає, що іноді сервіс може помилятися.

Ми робимо все можливе, щоб фон завжди був розмитим, але ми не можемо гарантувати, що фон завжди буде розмитим,

– йдеться на офіційному сайті Microsoft.

Є і ще одне обмеження – функція доступна поки тільки у версії Skype для настільних ПК і ноутбуків.

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