Skype перестав працювати у більшості браузерів: у чому справа

7 березня компанія Microsoft оновила браузерну версію Skype. Після цього месенджер перестав працювати у багатьох браузерах – зокрема, Safari, Mozilla Firefox чи Opera.

Про це пишуть користувачі у соцмережах. У той же час, браузерна версія Skype доступна для користувачів Microsoft Edge та Google Chrome, а також браузерів на основі Chromium, на кшталт Vivaldi.

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Чому це трапилось. Як пояснили у Microsoft, функція дзвінків та мультимедіа Skype у реальному часі по-різному реалізована у всіх браузерах. Відтак, Microsoft вирішила сконцентруватись на Edge та Google Chrome.

Про те, що Skype буде недоступний для користувачів Firefox, Safari та Opera, компанія повідомляла ще у січні.

This is awful: Skype no longer working on Firefox. Skype desktop client is awful too: slow, hangs, etc.. Where's the Microsoft Open Standards speech? @OpenAtMicrosoft https://t.co/EGV80dch4H pic.twitter.com/8Qb5dwvuEU — mdgrkb (@mdgrkb) 8 березня 2019 р.

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