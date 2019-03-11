Skype перестав працювати у більшості браузерів: у чому справа

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Skype перестав працювати у більшості браузерів
Skype перестав працювати у більшості браузерів / time.com

7 березня компанія Microsoft оновила браузерну версію Skype. Після цього месенджер перестав працювати у багатьох браузерах – зокрема, Safari, Mozilla Firefox чи Opera.

Про це пишуть користувачі у соцмережах. У той же час, браузерна версія Skype доступна для користувачів Microsoft Edge та Google Chrome, а також браузерів на основі Chromium, на кшталт Vivaldi.

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Чому це трапилось. Як пояснили у Microsoft, функція дзвінків та мультимедіа Skype у реальному часі по-різному реалізована у всіх браузерах. Відтак, Microsoft вирішила сконцентруватись на Edge та Google Chrome.

Про те, що Skype буде недоступний для користувачів Firefox, Safari та Opera, компанія повідомляла ще у січні.

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет Skype
Джерело: 24 Канал
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