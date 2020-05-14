Смарт-годинник Huawei Watch GT 2e надійде у продаж в Україні: ціна

Компанія Huawei представила в Україні нову модель розумного годинника Watch GT 2e. Годинник отримав хорошу автономність (до двох тижнів роботи), а також функцію моніторингу рівня насичення крові киснем.

Як розповіли 24 каналу у пресслужбі Huawei, також Huawei Watch GT 2e отримав кілька додаткових режимів тренувань.

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Чим цікавий

Huawei Watch GT 2e отримав корпус з нержавіючої сталі, а також кольорові спортивні ремінці. Тут використали AMOLED-дисплей з діагоналлю 1,39 дюймів.

Він отримав класичний набір функцій для фітнесу: моніторинг пульсу, крокомір тощо. Загалом, годинник може відстежувати 85 нових спортивних режимів, таких як йога, танці, домашнє тренування і навіть екстремальні скелелазіння, паркур та катання на скейтборді.

Huawei Watch GT 2e в Україні / пресслужба Huawei

Годинник працює на базі фірмового чіпа Kirin A1. Як каже виробник, процесор забезпечує високу продуктивність та надзвичайно низький рівень енергоспоживання. Пристрій підтримує системи геолокації GPS та ГЛОНАСС.

Важливі фішки

Одне із важливих оновлень – це моніторинг насичення крові киснем (SpO2). Це важливий показник, адже він необхідний для нормального перебігу усіх процесів в організмі. Тож низький рівень SpO2 може стати причиною слабкості, втоми та головного болю тощо. Тож за допомогою цього годинника можна стежити за цим показником.

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Ще одна цікава функція – Huawei TruRelax, яка проводить моніторинг стресу протягом дня. Якщо годинник фіксує високий рівень стресу то пропонує зробити вправи для дихання.

Завдяки функції TruSleep 2.0 пристрій відстежує та діагностує 6 поширених проблем зі сном. Якщо проблему виявили,то девайс може надати рекомендації, як її побороти.

Також годинник запозичив функцію в Apple Watch щодо дистанційного управління затвором камери. Тобто через девайс можна фотографувати на смартфон.

Ціна

Новинка надійде у продаж 15 травня. Рекомендована вартість Huawei Watch GT 2e в Україні коштує 4 999 гривень. При цьому до 31 травня користувачі отримають подарунок – ваги Huawei Smart Scale.

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