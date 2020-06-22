Молодий китайський бренд Realme вже відомий своїми доступними смартфонами. Наприкінці травня компанія випустила недорогий смарт-годинник Realme Watch.

Цікаво, що свіже оновлення розумного годинника принесло підтримку української, російської, польської, французької, німецької, італійської та іспанської мов, передає Gsmarena.

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Що ще додали

Окрім того, свіжа прошивка додала у Realme Watch покращення управління повідомленнями. Відтепер девайс зможе відображати до 10 повідомлень в списку, замість одного, як було до оновлення.

Також після оновлення годинник може надсилати сповіщення про занадто низький або надто високий показник пульсу. Також девайс вміє визначати рівень кисню в крові та зберігати його у вигляді історії.

Оновлення Realme Watch / Скріншот

Покращили розробники і режим "Не турбувати", який зараз отримав налаштування тривалості. Крім того, зміни торкнутись і деякий елементів інтерфейсу.

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Realme Watch в Україні

Наразі розумний годинник не надійшов у продаж в Україні. Та користувачі вже можуть оформити передзамовлення. Ціна девайсу на нашому ринку теж поки не оголошена. В Європі Realme Watch оцінили у 55 євро (1600 гривень).