Ринок смартфонів заповнений сенсорними ґаджетами з широким функціоналом. Обрати основний смартфон сьогодні не проблема. Водночас часто важко знайти вдалого кандидата на роль офісного чи домашнього телефона. Серед кнопкових телефонів не так багато моделей, які здатні на щось більше ніж дзвінки й SMS. Знайомимося з Sigma X-Style S3500 sKai – мобільним телефоном з основними функціями смартфона.

Сьогодні любителі ґаджетів все частіше подумки повертаються у дні коли телефони були кнопковими та без камери. Вони відмовляються від сучасних ґаджетів, але все ж бажають не випадати із соціуму та мати доступ хоча б до месенджерів. Саме тому компанія Sigma mobile у співпраці з компанією KaiOS Technologies створила телефон X-style S3500 sKai.



Телефон Sigma mobile X-style S3500 sKai

Цей малюк здатен приємно дивувати своїми можливостями, адже його можна використовувати як основний пристрій для зв'язку. До того ж він не буде відволікати дратівливими сповіщеннями.

Спершу познайомимося з "начинкою" телефона.

Технічні характеристики X-style S3500 sKai Процесор MediaTek MT6572 – Dual Core з тактовою частотою 1,3 ГГц.

MediaTek MT6572 – Dual Core з тактовою частотою 1,3 ГГц. Камера Основна –2 МП та фронтальна – 0,3 МП.

Основна –2 МП та фронтальна – 0,3 МП. Екран 2,4 –дюймовий TFT дисплей: роздільна здатність 240x320.

2,4 –дюймовий TFT дисплей: роздільна здатність 240x320. Розміри 132.8х55.6х14.3 мм. Вага: 108 г.

132.8х55.6х14.3 мм. Вага: 108 г. Пам'ять 512 МБ оперативної та 4 ГБ вбудованої пам’яті; підтримка microSD до 32 ГБ.

512 МБ оперативної та 4 ГБ вбудованої пам’яті; підтримка microSD до 32 ГБ. Батарея Акумулятор місткістю 2000 мАг.

Акумулятор місткістю 2000 мАг. Мережа та зв'язок Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, GPS, 3G, Bluetooth 4.0, слот на 2 sim-картки.

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, GPS, 3G, Bluetooth 4.0, слот на 2 sim-картки. ОСKaiOS

Варто звернути увагу на кілька особливостей X-style S3500 sKai.

Мультимедіа та радіо

Телефон оснащений аудіоплеєром та відеоплеєром. Крім того тут є FM-приймач з вбудованою антеною, який дозволить вам слухати радіо навіть без навушників.

Автономність

Апарат оснащений знімним Li-ion акумулятором на 2000 мАг. Виробник обіцяє до 12 годин активного користування та до 30 днів в режимі очікування.

Смарт та інтернет

X-style S3500 sKai не пересічний кнопковий телефон. Тут ви отримаєте доступ до інтернету за допомогою 3G, Wi-Fi та основних програм Google, включаючи пошук, карти, помічника та YouTube.

Операційна система KaiOS

На телефоні встановлена мобільна операційна система KaiOS, що розроблена спеціально для кнопкових телефонів. Сьогодні KaiOS – третя за популярністю мобільна операційна система, і працює вона на понад 100 мільйонах мобільних телефонів з широкими функціональними можливостями.

На телефоні є попередньо встановлені додатки Google такі, як YouTube, Maps, Google Assistant, які працюють не гірше, ніж на смартфонах з Android. Також тут встановлено додаток Facebook, а для роботи з електронною поштою встановлено додаток Gmail.

Окремо варто звернути увагу, що користувачам доступний популярний месенджер WhatsApp. Щодо самого додатку, то "кнопковий" WhatsApp володіє всіма основними функціями, включаючи наскрізне шифрування, обмін повідомленнями, фотографіями та відео. Доступні також групові чати, запис та відправка голосових повідомлень.

Однак на цьому перелік доступних додатків для телефона не обмежується. Користувачам X-style S3500 sKai доступний магазин з програмами та іграми, кількість яких постійно збільшується, позаяк система активно розвивається. Як бачите, окрім звичних телефонних та мультимедійних функцій, цей телефон впорається з багатьма функціями звичного смартфона.



KaiOS розширяє можливості телефона завдяки численним додаткам

Варто зазначити, що Sigma mobile – перша серед українських компаній, яка підписала угоду з KaiOS та брала безпосередню участь у створенні та локалізації інтерфейсу нової операційної системи. Тобто, саме завдяки Sigma mobile на новій операційній системі KaiOS з'явилася українська мова.

Для кого призначено цей телефон

Телефон чудово виконуватиме роль офісного пристрою. Завдяки функції Wi-Fi Hotspot апарат може роздавати інтернет на кілька інших пристроїв, фактично виконуючи функцію портативного роутера. Це дозволить забезпечити інтернетом невеликий офіс та буде вкрай корисно у випадку раптового вимкнення світла чи інтернету, або ж якщо вам потрібно попрацювати у місці де відсутній кабельний інтернет.

Також X-style S3500 sKai чудово підійде дитині або підлітку у ролі першого телефона, щоб залишатися на зв'язку. Крім того, дитина не відволікатиметься на ґаджет, як це часто буває у випадку зі смартфонами.

Врешті телефон X-style S3500 sKai – це чудовий інструмент детоксу, який водночас дає змогу залишатися на зв'язку та ефективно працювати.

Апарат також зацікавить усіх хто віддає перевагу активному відпочинку або тим, кому просто потрібен другий телефон, який прийде на допомогу в екстреній ситуації. Також X-style S3500 sKai стане ковтком свіжого повітря, для тих, хто не терпить сенсорних смартфонів і не готовий попрощатися з аналоговим минулим, але хоче залишатися на зв'язку з сучасним світом.