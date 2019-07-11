Смартфон Google Pixel 3 рекордно подешевшав

448 Читать новость на русском
Google Pixel 3
Google Pixel 3

Компанія Google офіційно повідомила про розпродаж своїх нових флагманських смартфонів Pixel 3 і Pixel 3 XL. Ця знижка тимчасова і припинить діяти до 7 ранку 13 липня по київським часом.

Вартість смартфонів знижена в офіційному магазині Google Store європейських країнах і США.

Читайте також: Експерти назвали найкращий смартфон 2019 року

Нова ціна

  1. У США вартість Pixel 3 і Pixel 3 XL з 64 ГБ флеш-пам'яті становить 599 доларів (15 600 гривень) і 699 доларів (18 200 гривень) відповідно. Це на 200 доларів нижче звичайної ціни. При цьому версії із 128 ГБ вбудованої пам'яті оцінені на 100 доларів більше.
     
  2. У Європі смартфони можна купити зі знижкою в 260 євро. Базова вартість Pixel 3 і Pixel 3 XL складає 600 євро (17 400 гривень) та 700 євро (20 300 гривень) відповідно.

Google Pixel 3

Google Pixel 3 не можна купити в Україні

На жаль, в Україні магазин Google Store не працює, тож ці смартфони зі знижкою нам недоступні.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Кого українці хочуть бачити прем’єром і як це може вплинути на вибори?
сьогодні
3363
Теги: Новини Техно Техно Смартфони Google Google Pixel 3
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
9 липня 12:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 5636
Як вибрати кондиціонер: 6 обов'язкових критеріїв
9 липня 09:30 Як вибрати кондиціонер: 6 обов'язкових критеріїв
13854
Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
7 липня 22:04 Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
2348
Космічні плани України: база на Місяці, космодром у Канаді й ракети на Байконурі
6 липня 22:22 Космічні плани України: база на Місяці, космодром у Канаді й ракети на Байконурі
Анатолій Яворський 2353
Сонячне затемнення 2019: яскраві фото та відео із Землі
3 липня 13:05 Сонячне затемнення 2019: яскраві фото та відео із Землі
882
Новини
Більше новин
Залиште відгук