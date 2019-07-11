Смартфон Google Pixel 3 рекордно подешевшав

Компанія Google офіційно повідомила про розпродаж своїх нових флагманських смартфонів Pixel 3 і Pixel 3 XL. Ця знижка тимчасова і припинить діяти до 7 ранку 13 липня по київським часом.

Вартість смартфонів знижена в офіційному магазині Google Store європейських країнах і США.

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Нова ціна

У США вартість Pixel 3 і Pixel 3 XL з 64 ГБ флеш-пам'яті становить 599 доларів (15 600 гривень) і 699 доларів (18 200 гривень) відповідно. Це на 200 доларів нижче звичайної ціни. При цьому версії із 128 ГБ вбудованої пам'яті оцінені на 100 доларів більше.

У Європі смартфони можна купити зі знижкою в 260 євро. Базова вартість Pixel 3 і Pixel 3 XL складає 600 євро (17 400 гривень) та 700 євро (20 300 гривень) відповідно.

Google Pixel 3 не можна купити в Україні

На жаль, в Україні магазин Google Store не працює, тож ці смартфони зі знижкою нам недоступні.

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