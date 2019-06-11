Смартфон Google Pixel 4 отримає схожий дизайн з iPhone XI: фото

Інсайдер Стів Хеммерстоффер (більш відомий під псевдонімом OnLeaks) вже довгий час підігрівав цікавість своїх читачів в Twitter “важливим анонсом”. Пізніше він опублікував зображення майбутнього смартфона Google Pixel 4, який отримає доволі знайомий дизайн.

Інсайдер заявив, що представлені рендери були створені на основі раннього прототипу майбутнього "пікселя", тому фінальний варіант може дещо відрізнятися від зображеного.

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Особливості дизайну. Насамперед пристрій виділяється квадратним блоком основної камери, який практично в точності повторює такий в майбутніх iPhone XI і iPhone XR (2019). При цьому у нового смартфона Google як і раніше буде тільки одна камера.



Google Pixel 4 отримає схожий дизайн з новими iPhone

Як повідомляє Pricebaba, розташування динаміка в верхній частині дисплея натякає на виріз, як в Pixel 3 XL. Крім того, Pixel 4 позбудеться фронтальних стереодинаміків – другий динамік у нього буде на нижньому торці біля роз'єму USB Type-C, як в Pixel 3a.

Сканер відбитків пальців. На корпусі не видно сканера відбитків пальців, так що датчик може бути вбудований в дисплей або ж Google могла зовсім від нього відмовитися на користь системи розпізнавання осіб. До слова, в четвертій беті Android Q з'явилася відповідна функція.



Google Pixel 4 представлять восени 2019 року

Як створюється дизайн новинок? Також стало відомо, що Google змінила підхід до розробки нових смартфонів та інших пристроїв. Пошуковий гігант створив три команди дизайнерів, які незалежно один від одного працюють над новими продуктами. Потім компанія буде вибирати кращий із запропонованих варіантів.



Google створила 3 незалежні команди для дизайну пристроїв

Як повідомляється, таке рішення було прийнято після випуску торішнього Pixel 3 XL з величезним "чубчиком", дизайн якого багатьом не сподобався. Ймовірно, OnLeaks показав один з варіантів майбутнього смартфона.

Дата анонсу. Вихід Pixel 4 і Pixel 4 XL очікується восени цього року.

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