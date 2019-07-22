Смартфон Honor 20 вже можна замовити в Україні: ціна

Флагманський смартфон Honor 20 вже доступний для попереднього замовлення в Україні. Офіційний старт продажів розпочнеться 1 серпня.

Про це Техно 24 повідомили у прес-службі бренду.

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Чим цікавий. В першу чергу це камера, що складається одразу із 4 модулів. Вона працює з підтримкою технології штучного інтелекту з підтримкою 500 сцен і 22 категорій об’єктів. Основний модуль Sony IMX 586 має роздільну здатність 48 Мп, фотомодуль 16 Мп, сенсор із кутом зйомки 117° і функцією корекції зображення, 2 Мп сенсор для ефекту боке та 2 Мп об’єктив для макрозйомки.

Honor 20 має 4-модульну камеру

Роздільна здатність фронтальної камери 32 Мп з технологією 3D-портретного освітлення та ефектом боке.

Ще одна фішка – безрамковий Full HD+ дисплей із діагоналлю 6,26 дюйма. Він має спеціальний виріз для фронтальної камери та корисну площу 91,76%.

Honor 20 отримав безрамковий екран

Ціна. Рекомендована роздрібна ціна Honor 20 становить 12 999 гривень. При цьому з 22 по 31 липня ця модель буде доступна за спеціальною ціною – 11 999 гривень.

Де купити. Смарфтон можна замовити в мережах магазинів COMFY, Eldorado, MOYO, Rozetka, TTT, Фокстрот та Цитрус.

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