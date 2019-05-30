Смартфон Meizu 16Xs представили офіційно: характеристики і ціна

Компанія Meizu офіційно представила свій новий смартфон під назвою Meizu 16Xs. Новинка отримала потрійну камеру та сканер відбитків пальців, вбудований у дисплей.

Характеристики. Meizu 16Xs оснащений AMOLED-дисплеєм з діагоналлю 6,2 дюймова та роздільною здатністю 2232х1080 точок. Сканер відбитків пальців під назвою Super mTouch вбудували в екран.

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Працює новинка на процесорі Snapdragon 675 у парі із 6 ГБ оперативної пам’яті. Вбудованої пам’яті передбачено 64 або 128 ГБ.

Автономність роботи забезпечує батарея, ємністю 4000 мАг (із підтримкою швидкої зарядки до 18 Вт).

Meizu 16Xs вже доступний для купівлі

Камери. Окремо хочемо звернути увагу на камери. Так, модуль основної камери складається з трьох об’єктивів: головний з роздільною здатністю 48 Мп та апертурою f/1.7; допоміжний на 8 Мп (f/2.2) та ультраширокий на 5 Мп (f/1.9). Роздільна здатність камери - 16 Мп зі світлосилою f/2.2.

Ціна

Meizu 16Xs із накопичувачем 64 ГБ коштує 1698 юанів (6 500 гривень); Модифікація із 128 ГБ флеш-сховища коштує юанів 1998 юанів (7 600 гривень).

Новинка вже доступна для замовлення.

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