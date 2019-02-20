Смартфон Samsung Galaxy M20 офіційно презентували в Україні: ціна дуже доступна
Компанія Samsung провела офіційну презентацію в Україні, під час якої представила свій недорогий смартфон Galaxy M20. Новинка надійде у продаж вже у березні.
Як пише видання tehnot.com, спочатку новий смартфон буде доступний тільки на Rozetka. Рекомендована вартість становить 6199 гривень.
При цьому на старті продажів передбачено спеціальну акційну ціну – 5555 гривень.
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Характеристики Samsung Galaxy M20
Смартфон отримав екран з діагоналлю 6,3 дюйма та роздільною здатністю 2340x1080 пікселів. Працює Galaxy M20 на 8-ядерному процесорі Samsung Exynos 7904. Передбачено модифікації із 3 або 4 ГБ оперативної пам’яті та 32 чи 64 ГБ вбудованої.
Основна камера здвоєна, роздільна здатність її модулів складає 13 Мп (f/1.9) та 5 Мп (f/2.2). Роздільна здатність фронталки – 5 Мп (f/2.2).
Samsung Galaxy M20 отримав хорошу батарею
Серед переваг можна назвати потужний акумулятор – його ємність становить 5 тисяч мАг.
Сканер відбитків пальців розміщений на тильній стороні смартфона. Також пристрій зберіг 3,5 мм роз’єм для навушників та USB Type-C.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ДисплейРоздільна здатність: 2340x1080 пікселів
Розмір: 6,3 дюйма
- ПроцесорSamsung Exynos 7904
- ВідеопроцесорARM Mali-G71 MP2
- Пам'ятьОперативна: 3/ 4 ГБ
Вбудована: 32/64 ГБ
- КамераОсновна: 13 Мп + 5 Мп
Фронтальна: 5 Мп
- Акумулятор
5000 мАг
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