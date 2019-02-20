Смартфон Samsung Galaxy M20 офіційно презентували в Україні: ціна дуже доступна

Компанія Samsung провела офіційну презентацію в Україні, під час якої представила свій недорогий смартфон Galaxy M20. Новинка надійде у продаж вже у березні.

Як пише видання tehnot.com, спочатку новий смартфон буде доступний тільки на Rozetka. Рекомендована вартість становить 6199 гривень.

При цьому на старті продажів передбачено спеціальну акційну ціну – 5555 гривень.

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Характеристики Samsung Galaxy M20

Смартфон отримав екран з діагоналлю 6,3 дюйма та роздільною здатністю 2340x1080 пікселів. Працює Galaxy M20 на 8-ядерному процесорі Samsung Exynos 7904. Передбачено модифікації із 3 або 4 ГБ оперативної пам’яті та 32 чи 64 ГБ вбудованої.

Основна камера здвоєна, роздільна здатність її модулів складає 13 Мп (f/1.9) та 5 Мп (f/2.2). Роздільна здатність фронталки – 5 Мп (f/2.2).

Samsung Galaxy M20 отримав хорошу батарею

Серед переваг можна назвати потужний акумулятор – його ємність становить 5 тисяч мАг.

Сканер відбитків пальців розміщений на тильній стороні смартфона. Також пристрій зберіг 3,5 мм роз’єм для навушників та USB Type-C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Дисплей Роздільна здатність: 2340x1080 пікселів

Розмір: 6,3 дюйма

Роздільна здатність: 2340x1080 пікселів Розмір: 6,3 дюйма Процесор Samsung Exynos 7904

Samsung Exynos 7904 Відеопроцесор ARM Mali-G71 MP2

ARM Mali-G71 MP2 Пам'ять Оперативна: 3/ 4 ГБ

Вбудована: 32/64 ГБ

Оперативна: 3/ 4 ГБ Вбудована: 32/64 ГБ Камера Основна: 13 Мп + 5 Мп

Фронтальна: 5 Мп

Основна: 13 Мп + 5 Мп Фронтальна: 5 Мп Акумулятор

50 00 мАг

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