Смартфон Samsung Galaxy M20 офіційно презентували в Україні: ціна дуже доступна

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Samsung Galaxy M20: огляд, фото, ціна в Україні
Samsung Galaxy M20: ціна в Україні / gadgetmatch.com

Компанія Samsung провела офіційну презентацію в Україні, під час якої представила свій недорогий смартфон Galaxy M20. Новинка надійде у продаж вже у березні.

Як пише видання tehnot.com, спочатку новий смартфон буде доступний тільки на Rozetka. Рекомендована вартість становить 6199 гривень.

При цьому на старті продажів передбачено спеціальну акційну ціну – 5555 гривень.

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Характеристики Samsung Galaxy M20

Смартфон отримав екран з діагоналлю 6,3 дюйма та роздільною здатністю 2340x1080 пікселів. Працює Galaxy M20 на 8-ядерному процесорі Samsung Exynos 7904. Передбачено модифікації із 3 або 4 ГБ оперативної пам’яті та 32 чи 64 ГБ вбудованої.

Основна камера здвоєна, роздільна здатність її модулів складає 13 Мп (f/1.9) та 5 Мп (f/2.2). Роздільна здатність фронталки – 5 Мп (f/2.2).

Samsung Galaxy M20

Samsung Galaxy M20 отримав хорошу батарею 

Серед переваг можна назвати потужний акумулятор – його ємність становить 5 тисяч мАг.

Сканер відбитків пальців розміщений на тильній стороні смартфона. Також пристрій зберіг 3,5 мм роз’єм для навушників та USB Type-C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • ДисплейРоздільна здатність: 2340x1080 пікселів
    Розмір: 6,3 дюйма
  • ПроцесорSamsung Exynos 7904
  • ВідеопроцесорARM Mali-G71 MP2
  • Пам'ятьОперативна: 3/ 4 ГБ
    Вбудована: 32/64 ГБ
  • КамераОсновна: 13 Мп + 5 Мп
    Фронтальна: 5 Мп
  • Акумулятор
    50    00 мАг

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Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: 24 Канал
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