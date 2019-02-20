Samsung Galaxy S10: флагманську лінійку смартфонів представили офіційно

У середу, 20 лютого, компанія Samsung представила довгоочікувану лінійку флагманських смартфонів Galaxy S10. Ще до офіційного анонсу про новинки було відомо практично все.

Дизайн лінійки Samsung Galaxy S10

В серії буде доступно три моделі: 6,1-дюймова базоваGalaxy S10, просунута 6,4-дюймова версія Galaxy S10 Plus і більш доступна з плоским 5,8-дюймовим дисплеєм Light Galaxy S10e. Всі три моделі отримають OLED-дисплеї з роздільною здатністю 2K +.

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Всі Samsung Galaxy S10 отримали екрани Infinity O з так званою "діркою" під фронтальну камеру. Сканер відбитків пальців вбудовани й в екран. До речі, це перший у світі ультразвуковий сканер відбитків пальців. Його головна особливість – об'ємне зчитування відбитків.

Так виглядає Samsung Galaxy S10 +

Характеристики лінійки Samsung Galaxy S10

Нові пристрої отримали процесори Exynos 9820 або Qualcomm Snapdragon 855 залежно від регіону продажів. Топова версія Galaxy S10 Plus отримала 12 ГБ оперативної пам'яті та терабайт вбудованої. Якщо раптом цього вам буде замало, то її можна розширити ще картами microSD до 512 ГБ.

Смартфони отримали потужну камеру

Galaxy S10 Plus отримає здвоєну фронтальну камеру (10 Мп + 8 Мп). У той час як молодші версії мають один датчик для селфі на 10 Мп. Новинки отримали потрійну основну камеру, яка складається з таких сенсорів: 12-мегапіксельний ширококутний модуль, 12-мегапіксельний телефотомодуль та ультраширококутний модуль на 19 Мп. Останній дає змогу робити фото із кутом огляду 123 градуси.

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Ємність батареї складе 4100 мАг. Цікаво, що смартфони отримали функцію зворотньої зарядки, тобто девайс може заряджати інші пристрої.

Ціна лінійки Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 надійдуть у продаж вже 8 березня, а попередній продаж відкрили вже від сьогодні. Samsung Galaxy S10e обійдеться в 749 доларів (близько 20 400 гривень), Samsung Galaxy S10 коштуватиме 899 доларів (близько 24 500 гривень), а найпросунутіша версія Samsung Galaxy S10 Plus надійде у продаж з цінником 999 доларів (близько27 200 гривень).

Samsung Galaxy S10 надійде у продаж 8 березня

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