Смартфон Vivo S1 з висувною камерою представили офіційно

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Vivo S1: характеристики і ціна
Vivo S1: характеристики і ціна

Китайська компанія Vivo представила новий смартфон S1. Цікаво, що в дизайні новинка дуже нагадує V15, який представили нещодавно.

Характеристики

Vivo S1 оснащений безрамковим 6,53-дюймовим FullHD + дисплеєм. Співвідношення сторін становить19,5: 9 і процесор. Працює новинка на базі Helio P70 у парі з 6 ГБ оперативної пам'яті. Вбудованої пам’яті передбачено 128 ГБ з можливістю розширення за допомогою microSD карт.

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Основна камера Vivo S1 складається із трьох модулів: 12 Мп основного датчика, 8 Мп ширококутного і 5 Мп датчика глибини. Роздільна здатність селфі-камери – 24,8 Мп. До речі, вона захована всередині екрану і висувається при натисканні кнопки.

Vivo S1 підтримує фірмового голосового помічника Jovi AI, який можна викликати, натиснувши на спеціальну кнопку, розташовану з лівого боку.

Зацікавить новинка і геймерв, адже має спеціальний режим Game Turbo для кращого ігрового процесу.

Vivo S1

Vivo S1 доступний у 2 кольорах 

Ціна

Vivo S1 надійде у продаж в Китаї 1 квітня. Він буде доступний у 2 кольорах: Ice Lake Blue і Pet Pink. Його вартість складе 2 298 юанів (342 долари або 9 200 гривень).

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Теги: Техно Новини Техно Vivo Смартфони
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