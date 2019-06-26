Смартфон Xiaomi CC9 показали на рекламному фото, також відома ціна

Генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь оприлюднив фото майбутньої новинки компанії – смартфона Xiaomi CC9.Як відомо пристрій розрахований на молоду аудиторію.

Рекламний знімок Xiaomi CC9 Лей Цзюнь оприлюднив на своїй сторінці у китайській соцмережі Weibo.

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Що прояснив знімок. По-перше, зображення спростувало чутки про те, що новинка отримає одинарний моноблок камери, яка одночасно може бути як основною, так і фронтальною камерою. Інайдери повідомляли, що це буде єдиний модуль, що зможе обертатись при потребі. Однак, фото доводить, що новинка отримає класичну основну камеру з трьома модулями. За попередньою інформацією, основний датчик отримає роздільну здатність на 48 Мп (Sony IMX586), а два додаткових – 16 Мп та 12 Мп.

Xiaomi CC9 орієнтований на молоду аудиторію

Роздільна здатність фронтальної камери складе 32 мегапікселі.

Також фото підтверджує, що новинка матиме градієнтне забарвлення – на фото білий пристрій із градієнтом. На зображеннях також можна розгледіти ІК-порт у верхній частині і роз'єм для зарядки USB-C.

Xiaomi CC9 отримав потрійну камеру

Що ще відомо. Раніше була інформація, що Xiaomi CC9 отримає AMOLED-дисплей з діагоналлю 6,39 дюйма та роздільною здатністю Full HD +. Він працюватиме на процесорі Snapdragon 730 разом із 6 або 8 ГБ оперативної та 128 чи 256 ГБ вбудованої пам’яті. Ємність акумулятора становитиме 4000 мАг.

Ціна питання. В мережі також зявилась вартість майбутньої новинки – 378 доларів (9 800 гривень). Офіційно його представлять 2 липня, тож тоді ми дізнаємось усі характеристики новинки.

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