Смартфон Xiaomi Mi10 Pro відправили у космос: він зробив яскраві фото Землі

В середині лютого компанія Xiaomi презентувала свою нову флагманську лінійку смарфтонів Mi10. Одним із акцентів стала камера. Аби довести її якість, топову версію Xiaomi Mi10 Pro відправили у космос, де смартфон зробив неймовірні фото.

Як передає rozetked.me, у космосі виробник не тільки перевірив надійність гаджета, але і випробував можливості його 108-мегапіксельної камери. Наразі ця камера займає найкращу позицію у рейтингу DxOMark.

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Фото Mi10 Pro з космосу оприлюднив генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь на своїй сторінці у китайській соцмережі Weibo. Він представив серію космічних шпалер, зроблених на камеру Mi10 Pro.

Космічні фото на Xiaomi Mi10 Pro

"Ідея запуску смартфона в космос, щоб зробити на нього фотографії Землі, – просто божевільна. Ми пройшли складний шлях, перш ніж змогли зробити це. Отриманий набір фотографій вартував того", – каже глава Xiaomi.

Що відомо про камеру Mi10 Pro

Основний модуль на 108 Мп

Ширококутний модуль на 20 Мп

Телефото об’єктив на 12 Мп (2х оптичний зум)

8-мегапіксельний телефото (5х оптичний зум)

Також Mi 10 Pro отримав 10-кратний гібридний зум, 50-кратний цифровий зум і подвійну оптичну стабілізацію зображення.

Як і в нещодавно представленого Samsung Galaxy S20, камера Mi 10 теж може знімати відео в режимі 8K.

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