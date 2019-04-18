Смартфон Xiaomi Mi 9 SE можна замовити в Україні: ціна

Бюджетна версія флагмана Xiaomi Mi 9 SE вже доступний для купівлі в Україні. Наразі смартфон доступний для попереднього замовлення. За попередніми даними, він офіційно надійде у продаж 8 травня.

Як сказано на сайтах українських ритейлерів, на українському ринку новинка буде доступною у 2 модифікаціях:

Модель із 6 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті коштує 9 999 гривень; Версія із 6 ГБ оперативки та 128 ГБ флеш-сховища оцінена у 10 999 гривень.

До речі, в Європі рекомендована ціна Xiaomi Mi 9 SE в версії 6/128 ГБ становить 12 000 гривень.

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Що відомо про Xiaomi Mi 9 SE. Це спрощена версія флагмана Xiaomi Mi 9. Новинка працює на чіпі SoC Snapdragon 712. Діагональ екрану становить 5,97 дюйма. Сканер відбитків пальців вбудований в екран.

Xiaomi Mi 9 SE доступний у двох модифікаціях

Основна камера складається із 3 модулів: на 48, 13 і 8 Мп. Єність акумулятора становить 3 070 мАг. До речі, смартфон має модуль NFC для безконтактних платежів, що рідкість для смартфонів Xiaomi.

Ціна на Xiaomi Mi 9 SE стартує від 10 тисяч гривень

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