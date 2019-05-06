Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 відправили у космос: він зробив там фото

Китайська компанія Xiaomi випустила свій новий бюджетник Redmi Note 7. Як заявив розробник, смартфон вирізняється міцністю та потужною камерою. Аби це довести виробник навіть відправив свій смартфон у космос.

Як пише GSMArena, Redmi Note 7 підняли на висоту 35 тисяч метрів. Там апарат пережив температуру -58 градусів за Цельсієм, та повернувся на Землю без будь-яких видимих ​​пошкоджень.

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Більше того, під час польоту смартфон зробив кілька фото з висоти 31 тисяча метрів.

Фото, зроблене на Redmi Note 7

Як запустили Redmi Note 7 у космос. Його помістили у повітряну кулю. Коли смартфон піднявся 35 375 м, куля луснула. Тож пристрій почав падати. Під час посадки він вимкнувся. Але потім його без проблем увімкнули. Більше того, видимих пошкоджень він не отримав.

Фото зроблене на висоті 31 км

Що відомо про камеру. Redmi Note 7 отримав основний датчик камери з роздільною здатністю 48 Мп. Роздільна здатність допоміжного датчика – 5 Мп, селфі-камери – 13 Мп. Розширені фотоможливості Redmi Note 7 забезпечує підтримка функцій штучного інтелекту.

Redmi Note 7 продовжив працювати після повернення

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