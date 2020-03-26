Лінійку смартфонів Huawei P40 представили офіціно: характеристики та ціна

Компанія Huawei у четвер, 26 березня, провела онлайн-трансляцію своєї флагманської серії смартфонів P40. Разом з базовою моделлю за традицією була представлені модифікації: Pro та Pro+.

Huawei P40 Pro

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Дизайн

Huawei P40 Pro отримав загнутий з боків 6,58-дюймовий OLED-дисплей з мінімальними рамками з усіх боків. Дотримуючись трендів, екран підтримує частоту оновлення 90 Гц, що забезпечує більшу плавність картинки в порівнянні з моделями з 60-герцовими матрицями.

В дисплей також вбудовані розмовний динамік і сканер відбитків пальців. Швидкість спрацьовування і площа зчитування останнього були збільшені в порівнянні з таким в Huawei P30 Pro на 30%.



Смартфон отримав виріз під подвійну фронтальну камеру

У верхньому лівому кутку розташувався виріз під подвійну фронтальну камеру.

Камери

В Huawei P40 Pro використовується абсолютно новий 1/1,28-дюймовий 50-мегапіксельний RYYB-сенсор з розміром пікселя 2,44 мкм, який став ще більшим, ніж в Huawei P30 Pro. Завдяки цьому він захоплює більше світла, має більш широкий динамічний діапазон і видає менше шуму на підсумкових знімках.



Велику увагу приділили основним камерам

Крім того, Huawei застосувала нову технологію, що забезпечує участь 100% пікселів матриці під час фокусування. Як результат, фокусування відбувається швидше, в тому числі і при недостатньому освітленні.

Друга камера має роздільну здатність 40 Мп і надширококутний об'єктив. Вона заточена під зйомку відео та вміє все те, що і Cine Camera в Huawei Mate30 Pro. Зокрема:

підтримує запис відео з ISO до 51 200

сповільнену зйомку з 7680 fps

4K-таймлапси

розширений динамічний діапазон.

Крім того, три мікрофони дають змогу при наближенні зосереджуватися на звуці від об'єкта, який перебуває в кадрі. Для більш плавних відео під час зйомки використовується комбінація з оптичної та електронної стабілізації із застосуванням технологій штучного інтелекту.

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Третя камера оснащена об'єктивом-перископом, що забезпечує 5-кратний оптичний зум без втрати якості. Разом з високою роздільною здатністю інших сенсорів досягається 10-кратний гібридний зум з мінімальними втратами, а максимальна цифрове наближення становить 50х.

Додатково смартфон оснащений датчиком глибини і спеціальним сенсором температури, який в парі з технологіями штучного інтелекту виставляє максимально точний баланс білого.



Частота оновлення кадрів 90 Гц

Фронтальна камера в Huawei P40 Pro подвійна з 32-мегапіксельним сенсором з автофокусом і додатковим датчиком глибини для більш точного визначення людини в портретному режимі. Заявлена ​​також можливість запису відео в 4K з частотою 60 fps.

Технічні характеристики

Апаратною платформою виступає 8-ядерний процесор Kirin 990 5G з графікою Mali-G76 – топове рішення від Huawei. Для запобігання перегріву смартфона при навантаженні застосували систему охолодження, що складається з графенової плівки і парової камери.



Смартфон отримав Android 10

За автономність відповідає акумулятор на 4 200 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 40 Вт. Також заявлена ​​швидка бездротова зарядка і можливість реверсивної зарядки сумісних пристроїв.

Смартфон поставляється з новою версією фірмового інтерфейсу EMUI 10.1 на базі Android 10. Сервіси Google відсутні, а в якості альтернативи Huawei пропонує власні аналоги, в тому числі магазин додатків AppGallery.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei P40 Pro Дисплей Тип: OLED

Роздільна здатність: 2640 х 1200 пікселів

Розмір: 6,58 дюйма

Частота оновлення: 90 Гц

Тип: Роздільна здатність: Розмір: 6,58 дюйма Частота оновлення: 90 Гц Процесор Kirin 990 5G

Відеопроцесор Mali-G76

Пам'ять Оперативна: 8 ГБ

Вбудована: 256 ГБ

Оперативна: 8 ГБ Вбудована: 256 ГБ Камери Основна: 50 Мп (f/1.9, OIS) + 40 Мп (f/1.8, найдширокий кут огляду) + 12 Мп (f/3.4, OIS, 5-кратний оптичний зум) + 3D-датчик глибини

Фронтальна: 32 Мп (f/2.2) + датчик глибини

Основна: 50 Мп (f/1.9, OIS) + 40 Мп (f/1.8, найдширокий кут огляду) + 12 Мп (f/3.4, OIS, 5-кратний оптичний зум) + 3D-датчик глибини Фронтальна: Акумулятор 4 200 мАг

4 200 мАг Операційна система EMUI 10.1 на базі Android 10

Huawei P40

Модель Huawei P40 зовні нагадує Pro-версію, але разом з цим помітно компактніший. Модель отримала плоский 6,1-дюймовий OLED-дисплей. Ємність акумулятора трохи нижче, а ось процесор в обох смартфонах однаковий.

Камери

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Щодо камер, то звичайний Huawei P40 також дещо відрізняється від "старшого брата". Основний модуль має роздільну здатність 50 Мп, але позбавлений оптичної стабілізації. Роздільна здатність ультраширококутної камери становить 16 Мп, а ось телеоб'єктив має 3-кратний оптичний зум. Додаткового датчика глибини в смартфоні немає.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei P40 Дисплей Тип: OLED

Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів

Розмір: 6,1 дюйма

Частота оновлення: 60 Гц

Тип: OLED Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів Розмір: 6,1 дюйма Частота оновлення: 60 Гц Процесор Kirin 990 5G

Kirin 990 5G Відеопроцесор Mali-G76

Mali-G76 Пам'ять Оперативна: 8 ГБ

Вбудована: 128 ГБ

Оперативна: 8 ГБ Вбудована: 128 ГБ Камери Основна: 50 Мп (f/1.9) + 16 Мп (f/2.2, надширокий кут огляду) + 8 Мп (f/2.4, OIS, 3-кратний оптичний зум)

Фронтальна: 32 Мп (f/2.0)

Основна: 50 Мп (f/1.9) + 16 Мп (f/2.2, надширокий кут огляду) + 8 Мп (f/2.4, OIS, 3-кратний оптичний зум) Фронтальна: 32 Мп (f/2.0) Акумулятор 3 800 мАг

3 800 мАг Операційна системаEMUI 10.1 на базі Android 10

Huawei P40 Pro+

Також анонсували Huawei P40 Pro+. Зовні він практично не відрізняється від звичайного Huawei P40 Pro. Однак у нього обсяг оперативної пам'яті збільшений до 12 ГБ, є додатковий телеоб'єктив з 3-кратним оптичним зумом, а перископна камера має 10-кратний оптичний зум.



Дизайн Huawei P40 Pro+

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei P40 Pro+ Дисплей Тип: OLED

Роздільна здатність: 2640 х 1200 пікселів

Розмір: 6,6 дюйма

Частота оновлення: 90 Гц

Тип: OLED Роздільна здатність: 2640 х 1200 пікселів Розмір: 6,6 дюйма Частота оновлення: 90 Гц Процесор Kirin 990 5G

Kirin 990 5G Відеопроцесор Mali-G76

Mali-G76 Пам'ять Оперативна: 12 ГБ

Вбудована: 512 ГБ

Оперативна: 12 ГБ Вбудована: 512 ГБ Камери Основна: 50 Мп (f/1.9, OIS) + 40 Мп (f/1.8, надширокий кут огляду) + 12 Мп (f/3.4, OIS, 10-кратний оптичний зум) + 3D-датчик глубины + телеоб'єктив з 3-кратним оптичним зумом

Фронтальна: 32 Мп

Основна: 50 Мп (f/1.9, OIS) + 40 Мп (f/1.8, надширокий кут огляду) + 12 Мп (f/3.4, OIS, 10-кратний оптичний зум) + 3D-датчик глубины + телеоб'єктив з 3-кратним оптичним зумом Фронтальна: 32 Мп Акумулятор 4 200 мАг

4 200 мАг Операційна системаEMUI 10.1 на базі Android 10

Ціни

Huawei P40 Pro+ з 12 ГБ оперативної пам'яті та вбудованим сховищем на 512 ГБ – 1 399 євро (орієнтовно 42 400 гривень за курсом станом на 26 березня 2020 року)

Huawei P40 Pro з 8 ГБ оперативної пам'яті та вбудованим сховищем на 256 ГБ – 999 євро (близько 30 300 гривень)

Huawei P40 з 8 ГБ оперативної пам'яті та вбудованим сховищем на 128 ГБ – 799 євро (близько 24 200 гривень)

Всі новинки надійдуть у продаж вже 7 квітня.

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