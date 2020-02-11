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Смартфони OnePlus отримають корисну функцію

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Ambient Mode з'явиться на смартфонах OnePlus / androidinsider

У вересні минулого року Google анонсувала інтерфейс Ambient Mode, здатний розширити функціональність Android-смартфонів, що перебувають в режимі очікування. Незабаром корисну опцію отримають і гаджети OnePlus – при цьому програмний апгрейд отримають не тільки новинки компанії, але й моделі, що вже стали класикою.

Детальніше про нову функцію

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Функція Ambient Mode перетворює гаджет в своєрідну цифрову фоторамку і дозволяє використовувати його в ролі пульта керування різними пристроями розумного будинку. Завдяки такому режиму можна отримати швидкий доступ до даних про погоду, розваги, календарі, нагадування і багато іншого.

Значки повідомлень в такому режимі виводяться в нижню частину екрана разом з ярликом для запуску віртуального асистента. Крім того, на екран блокування буде виводитися годинник або знімки з галереї Google Photo.


Смартфони OnePlus отримають проактивний режим Ambient Mode

За заявою компанії, відповідне оновлення прошивки отримають моделі OnePlus 3 і більше нові смартфони бренду. Очікується, що апдейт почне поширюватися протягом тижня. Користувачі отримають повідомлення про можливості настройки функції під час зарядки смартфона. Ambient Mode також можна буде включити вручну в налаштуваннях свого гаджета.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони OnePlus Android
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