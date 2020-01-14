Які смартфони найчастіше підробляли в 2019 році: цікава статистика
Популярність смартфонів можна оцінювати не лише за технічними параметрами. Розробники китайського бенчмарку MasterLu опублікували рейтинг пристроїв, які були найпопулярнішими серед виробників підробок в 2019 році.
Деталі створення рейтингу
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За даними джерела, найбільш часто в минулому році підробляли як актуальні в 2019 році, так і більш ранні моделі. Статистика творців бенчмарка включала моделі, на яких запускався додаток для тестування продуктивності смартфонів, повідомляє.
Лідери
Лідерство в своєрідному рейтингу популярності зайняли Samsung і Apple – частка фейковий апаратів зазначених брендів склала 28,7% та 15,88% відповідно.
Найчастіше підроблюваною моделлю за версією MasterLu виявилася жабка Samsung W2018, яка користується великою популярністю в Китаї. Фальшиві ґаджети були зареєстровані в бенчмарку 4 688 разів.
Найчастіше підробляли смартфони Samsung та Apple
Друге місце у Apple iPhone 8, третє – у iPhone XS Max (4445 і 2499 випадків відповідно).
Інші смартфони, які підробляли в 2019 році
До десятки антирейтингу також увійшли:
- iPhone X
- Samsung W2019
- Galaxy S8+
- Xiaomi Mi Max
- Xiaomi Mi 9
- OPPO R11 Plus
- OnePlus 7 Pro.
Всього за рік за допомогою програми MasterLu було протестовано 6 639 704 смартфона, при цьому підробками були визнані 57 790 ґаджетів.
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