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Які смартфони найчастіше підробляли в 2019 році: цікава статистика

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Найпопулярніші смартфони-підробки в 2019 році / Unsplash

Популярність смартфонів можна оцінювати не лише за технічними параметрами. Розробники китайського бенчмарку MasterLu опублікували рейтинг пристроїв, які були найпопулярнішими серед виробників підробок в 2019 році.

Деталі створення рейтингу

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За даними джерела, найбільш часто в минулому році підробляли як актуальні в 2019 році, так і більш ранні моделі. Статистика творців бенчмарка включала моделі, на яких запускався додаток для тестування продуктивності смартфонів, повідомляє.

Лідери

Лідерство в своєрідному рейтингу популярності зайняли Samsung і Apple – частка фейковий апаратів зазначених брендів склала 28,7% та 15,88% відповідно.

Найчастіше підроблюваною моделлю за версією MasterLu виявилася жабка Samsung W2018, яка користується великою популярністю в Китаї. Фальшиві ґаджети були зареєстровані в бенчмарку 4 688 разів.


Найчастіше підробляли смартфони Samsung та Apple

Друге місце у Apple iPhone 8, третє – у iPhone XS Max (4445 і 2499 випадків відповідно).

Інші смартфони, які підробляли в 2019 році

До десятки антирейтингу також увійшли:

  • iPhone X
  • Samsung W2019
  • Galaxy S8+
  • Xiaomi Mi Max
  • Xiaomi Mi 9
  • OPPO R11 Plus
  • OnePlus 7 Pro.

Всього за рік за допомогою програми MasterLu було протестовано 6 639 704 смартфона, при цьому підробками були визнані 57 790 ґаджетів.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Смартфони Samsung Apple
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