Смартфони почнуть зникати через два роки, – президент Qualcomm

Багато хто чекає що 5G змінить смартфони, але у президента найбільшого виробника процесорів для телефонів більш радикальний прогноз: швидкий зв'язок зробить смартфони непотрібними. І Крістіано Амон вже знає, що прийде їм на зміну.

IT-гіганти зараз вступили в перегони зі створення нового типу ґаджетів, які вже через кілька років прийдуть на зміну звичним смартфонам, заявив президент Qualcomm Крістіано Амон в інтерв'ю Busieness Insider.

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Що замінить смартфони

Зв'язок 5G зробить підключення до хмарних сервісів швидким і надійним, а прогрес в мініатюризації призведе до того, що через пару років ми змінимо смартфони на AR-окуляри, впевнений Амон.

Зараз велику ставку на розвиток технологій доповненої і віртуальної реальності в різних поєднаннях роблять багато провідних компаній – наприклад, Facebook, Microsoft, Lenovo і Apple. А також ціла низка амбітних стартапів.

Амон вважає, що переломний момент настане, коли функціональні AR-окуляри будуть виглядати майже так само, як і звичайні. Відбудеться це через пару років.

Це навіть не заміна телефону, у вас просто буде принципово інший пристрій. Уявіть це як еволюцію окулярів,

– пояснює він.

Єдиного підходу і виграшного поєднання наразі немає, але саме до цієї точки – повноцінні і непомітні окуляри – лідери галузі рухаються з різних напрямків.

Як виглядає ринок

Facebook після покупки Oculus за 2 мільярди випустила низку VR-рішень з різними можливостями і для різних бюджетів, Microsoft зі своєю гарнітурою HoloLens зосередилася на професійному сегменті, а Apple тільки готується представити своє бачення майбутнього AR.

За чутками, компанія з Купертіно випустить свою гарнітуру в 2022 році. Втім, вже зараз розробники можуть створювати AR-додатки для iPhone і iPad. Найдивніше рішення запропонувала Amazon: окуляри Frames вміють зв'язуватися з голосовим асистентом Alexa, але у них немає ні дисплея, ні камери.

Амон підкреслює: розумні окуляри не просто змінять те, як ми отримуємо доступ до інформації, вони трансформують соціум.

Можливості технології

Окуляри зможуть ідентифікувати власника абсолютно надійно – скануючи обличчя, райдужку й пульс відразу, наприклад – підключати його до конференції, до хмарних сховищ і соцмережах, де ми будемо зустрічати такі ж аватари знайомих у вигляді проєкцій на AR-кулі.

Президент Qualcomm наголошує на важливості прогресу в напрямку 5G-зв'язку: всі ці нові можливості відкриються лише тоді, коли з'явиться миттєвий і надійний доступ до численних мережевих ресурсів, перш за все обчислювальних.

Якщо більшість розрахунків виконувати у хмарі, то окуляри цілком можна зробити мініатюрними і недорогими, а значить, доступними і популярними.

Це не просто натхнення, команди прямо зараз над цим працюють. Я бачив неймовірні прототипи,

– розповів Амон.

Крім повільної зв'язку, ще одним серйозним бар'єром можуть стати сумніви з приводу збереження приватності. Зараз поборники справедливої ​​ідентифікації розширюють заборони на використання розпізнавання осіб, і їх тиск вельми ефективний.

Амон також сподівається, що 5G може переродити й ринок смартфонів. Останнім часом користувачі з усього світу все рідше купують нові телефони. У 2019 галузь вперше за три роки збільшила обсяги продажів. Тому 5G-зв'язок допоможе не тільки споживачам, але і виробникам.