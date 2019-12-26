Смартфони Samsung Galaxy S11 і Galaxy Fold 2 вийдуть раніше, ніж очікувалося

Кілька днів тому з'явилися чутки про те, що смартфони Samsung лінійки Galaxy S11 всім своїм дружним сімейством представлять 18 лютого. Тобто нові смартфони мали б показати за тиждень до відкриття галузевої виставки MWC 2020. Але зараз з'явилася інформація з новою датою анонсу.

Як повідомив Sammobile з посиланням на ізраїльський сайт, смартфони Galaxy S11 і Galaxy Fold 2 (який буде новою моделлю в форм-факторі "жабки") дебютують не 18, а 11 лютого.

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Прем'єра нових ґаджетів відбудеться в Сан-Франциско, як і минулого року. Перенесення прем'єри Galaxy S11 на більш ранній термін насправді має дуже велике значення для Samsung.

Samsung робить крок на випередження

Раніше вже повідомлялося, що деякі компанії хотіли б "підсидіти" Samsung, випустивши свої смартфони до анонсу Galaxy S11. Зокрема, таке бажання приписували Xiaomi та її Mi 10 (одного разу вони вже зіпсували анонс Galaxy Fold, що привело до його провалу). Але якщо Samsung анонсує свої флагмани раніше, то і в продаж вони надійдуть раніше – у інших компаній не буде шансів відповісти своїми конкурентами.



Samsung Galaxy S11

Ця гіпотеза справедлива стосовно Galaxy S11, але ситуація щодо Galaxy Fold 2 поки незрозуміла. З огляду на досвід Galaxy Fold, не факт, що з Galaxy Fold 2 Samsung буде поспішати. Так що ця модель може надійти в продаж вже після всіх представників лінійки Galaxy S11.

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