Смартфони Samsung Galaxy S20 отримають унікальну функцію: деталі

Під час презентації смартфонів серії Samsung Galaxy S20 виробник розповів не лише про технічні характеристики новинок, але й про їх програмні можливості. За заявою вендора, однією з особливостей флагманської лінійки стане функція, яка раніше була доступна лише власникам смартфонів Google Pixel.

Нова функція в смартфонах

Важливо: Samsung офіційно представила флагманську лінійку смартфонів Galaxy S20

Представники Samsung відзначили, що завдяки співпраці з Google смартфони лінійки Galaxy S20 отримають функцію Live Caption, раніше представлену тільки для моделей Google Pixel 4.

Як це працює

З її допомогою ґаджети автоматично відображають субтитри на екрані в режимі реального часу для всіх звукових доріжок, відтворюваних на пристрої. Така можливість може виявитися корисною при роботі в шумних місцях і для користувачів, які мають проблеми зі слухом.



Samsung Galaxy S20 отримають цікаву функцію

Live Caption також працює з аудіоповідомленнями, підкастами та відео без необхідності з'єднання з інтернетом.

Інші важливі зміни

Крім того, компанія оголосила, що працює з Google над інтеграцією відеочату Google Duo в нові смартфони на базі Android 10 з оболонкою One UI 2.1. Відповідна опція повинна з'явитися в інтерфейсі стандартного додатка для дзвінків по аналогії з Apple FaceTime для iOS.

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