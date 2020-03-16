Смартфони Xiaomi Mi Note 10 знімають з продажів: у чому причина

Смартфон Xiaomi Mi Note 10, який також відомий під назвою Xiaomi CC9 Pro, став першим комерційним пристроєм, який обладнали 108-мегапіксельною камерою. Однак нещодавно віцепрезидент компанії Лю Вейбін зробив неочікувану заяву – незабаром смартфон разом із декількома іншими моделями бренду зникне із продажу.

Чому смартфони зникнуть з продажу

Важливо Які смартфони Xiaomi отримають Android 11 та MIUI 12

Згідно з публікацією топ менеджера, Xiaomi Mi Note 10 та інші ґаджети компанії вартістю від 285 доларів (орієнтовно 7 500 гривень за курсом станом на 16 березня 2020 року) без підтримки 5G поступляться місцем більш актуальним пристроям, здатним працювати в мережах п'ятого покоління, передає Gizmochina.



Повідомлення топ-менеджера Xiaomi

Чим примітний Xiaomi Mi Note 10

Хоча Xiaomi Mi Note 10 не позиціонувався як флагман, він став першою моделлю Xiaomi, яка піднялася на вершину рейтингу камер DxOMark і досі входить в топ-10 камерофонів за версією авторитетного порталу.

Які смартфони замінять ті, що знімуть з продажу

Які саме пристрої замінять вибулих з "гонки модемів" смартфони, Лю Вейбін не уточнив. Очікується, що одним з перших ґаджетів нового покоління стане Redmi K30 Pro.

Зняті з виробництва моделі, ймовірно, не зникнуть з роздрібної торгівлі відразу, але всі нові пристрої в зазначеній ціновій категорії, судячи із заяви компанії, вже не отримають LTE-модифікацій.

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