Смертельна пневмонія у Китаї: Xiaomi інформуватиме користувачів про поширення епідемії

Минулого року смартфони фірми Xiaomi отримали функцію попередження про землетруси. Зараз же компанія першою запропонувала користувачам своїх смартфонів моніторинг в реальному часі за поширенням небезпечного коронавірусу.

Епідемія почалася саме в Китаї, за даними на 22 січня зафіксовано 222 підтверджених випадки зараження вірусом 2019 nCoV. Крім цього також зареєстровано 9 смертей спричинених вірусом. Офіційно повідомляється, що вірус передається від людини до людини.

До теми: Спалах смертельної пневмонії в Китаї: коронавірус забрав уже 9 життів

Як Xiaomi збирається запобігти епідемії

ВООЗ провела екстрене засідання з обговорення небезпечної ситуації, тому проблема справді серйозна. Національний інститут охорони здоров'я США (NIH) розпочав роботу над вакциною проти нового вірусу. Відтак Xiaomi запропонувала простий інструмент для відстежування епідеміологічної ситуації пов'язаної з 2019-nCoV.

Користувач може або ввести голосовий запит помічникові (“епідемія пневмонії в реальному часі”), або натиснути на відповідну іконку в меню, що відкривається свайпом вправо з робочого столу.



Нова функція інформує про поширення епідемії в режимі реального часу

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У яких країнах зафіксовані випадки зараження

– Таїланд. Раніше видання BBC повідомляло, що туристка прибула з Ухані до Таїланду (Бангкок) 8 січня, де була госпіталізована. Жоден інший пасажир не був заражений. Крім того, зовсім скоро, 25 січня, у Китаї розпочнеться святкування Нового року. У цей період чимало жителів відпочивають закордоном;

– Японія. Згодом ще в одній країні підтвердили захворювання. 30-річний уродженець Китаю, який проживає в Японії, заразився коронавірусом після того, як відвідав Ухань;

– Південна Корея;

– Гонгонг;

– Імовірне зараження 5-річної дитини на Філіппінах;

– Тайвань;

– CША сповістили про перший спалах коронавірусу у Вашингтоні.

Що таке коронавірус?Це рід вірусів, що розмножуються в цитоплазмі інфікованих клітин. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини.

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