Sony може випустити зовнішній оптичний видошукач для своїх камер

У базі даних японського патентного відомства з'явився патент, недавно виданий компанії Sony. У патенті, заявка на який була подана 14 березня 2019 року, описаний оптичний видошукач для цифрових камер.

Sony alpha rumors зазначає, що компанія Sony раніше вже випускала схожі вироби для цифрових камер, які розширювали можливості ґаджетів.

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Яким може бути видошукач

Наразі точно не відомо, який вигляд матиме майбутній зовнішній видошукач для камер Sony. Одна раніше компанія вже оснащувала схожими розширеннями свої камери.

Це модель FDA-V1K для камери RX1 і модель FDA-SV1 для камер Sony A5xxx-A6xxx, показана на ілюстрації.



Видошукачі для камер Sony які компанія робила раніше

А ось як виглядає зображення винаходу Sony у патентній заявці компанії, яке вдалося виявити у японському патентному відомстві.



Опис функціонування зовнішнього видошукача для камер Sony

Коли з'являться видошукачі

Поки невідомо, як скоро Sony збирається випустити новий зовнішній оптичний видошукач для своїх камер, але патент може свідчити про наявність таких планів.