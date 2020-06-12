Компанія Sony показали доступні ігри для нової консолі PlayStation 5. Презентація The Future of Gaming спочатку була запланована на 4 червня, пізніше її перенесли на 11 червня.

Презентація почалася о 23:00 за київським часом. 24 канал переглянув її та зібрав найцікавіші моменти.

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Дизайн PlayStation 5

Безумовно найголовнішим моментом презентації була презентація дизайну самої консолі PlayStation 5.



PlayStation 5 – версія з приводом та цифрова версія приставки без приводу

Варто зазначити, що презентована консоль PlayStation 5 і вона виглядає не так, як показували витоки.

Головне з презентації

Консоль PlayStation 5 вийде у двох версіях – звичайна з дисководом і Digital – без дисковода. Показали не весь дизайн, а лише елементи. Відомо, що колір буде лише білий з синіми вставками.

Разом з приставкою у продаж надійдуть фірмові док-станція, камера і пульт дистанційного керування. Дизайн геймпада DualSense Sony розкрила ще у квітні.

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Характеристики Playstation 5 були оголошені в ході презентації у березні. PS5 отримала швидкий SSD-диск з моментальною завантаженням ігр та оновлень. Всередині 8-ядерний процесор від AMD на архітектурі Zen2. Пам'яті встановили 16 ГБ стандарту GDDR6. Графіка – на базі AMD RDNA 2 з продуктивністю 10,28 терафлопс.

Дата релізу й ціна

З чуток, ігри, куплені на PS4, будуть доступні і на PS5. Реліз очікується в кінці 2020 року. Вартість поки не оголошена.