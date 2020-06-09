Компанія Sony повинна була представити свою консоль нового покоління ще 4 червня, але через протести в США презентацію перенесли. Тепер в офіційному акаунті компанії в Twitter з'явився тизер з новою датою.

Так, анонс пройде вже 11 червня в 21:00 за київським часом на офіційному сайті PlayStation.

До теми Sony перенесла презентацію PlayStation 5: компанія підтримала протести в США

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd — PlayStation (@PlayStation) June 8, 2020

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Очікується, що компанія нарешті розкриє дизайн консолі і розповість про ігри стартової лінійки. Раніше журнал PlayStation Magazine вже розкрив, які проекти це будуть.

До слова, компанія Sony прогнозує набагато нижчий попит на PS5 у зв'язку з тим, що приставка матиме високі технічні характеристики, а відтак високу ціну.

Ціна

Планованою ціною PS5 називають суму від 499 доларів до 549 доларів. PS4 коштувала 399 доларів. На думку аналітиків з Bloomberg Intelligence, PS5, і Xbox Series X коштуватимуть в районі 450 доларів.