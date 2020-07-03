Заснована ще у 1946 році японська компанія Sony вперше з 1958 року оголосила про зміну назви. На чергових зборах акціонерів рада директорів схвалила рішення про історичну зміну, яка набуде чинності вже на початку наступного року.

Як повідомляє 24 канал, причиною змін представники вендора назвали той факт, що сьогодні Sony – це багатонаціональна компанія з десятками філій в різних країнах по всьому світу, а також широким асортиментом продукції.

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Для чого Sony змінює ім'я

Завдяки використанню нового імені Sony Group з квітня 2021 року корпорація, як очікується, зможе збільшити свій вплив у сфері фінансових послуг та інших галузях.

"Ми прийняли рішення про перейменування компанії в Sony Group, оскільки хочемо повноцінно використовувати різноманітність нашого бізнес-портфеля для розвитку бізнесу", – заявив генеральний директор Sony Йошида Кенічіро.

Про зміну назви компанії повідомив китайський підрозділ Sony на своїй сторінці у соцмережі Weibo.



Sony повідомила про зміну назви компанії – вперше за понад 60 років

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Аналітики відзначають, що протягом декількох років інвестори неохоче купували акції компаній, чиї бізнес-напрямки виявлялися занадто диверсифіковані. Але на думку експертів, ситуація з пандемією коронавірусу довела, що диверсифікація у випадку з Sony зіграла бренду на руку.

Однак з фінансами компанії все доволі непогано. Цифрові товари такі як ігри, музика та інші розважальні сервіси можуть задовольнити потреби користувачів, які не виходять з дому і компенсувати спад продажів ґаджетів.