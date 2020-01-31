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Sony закрила один із сервісів PlayStation

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PlayStation Vue більше не працюватиме / techradar

Компанія Sony Interactive Entertainment закрила сервіс інтернет-телебачення PlayStation Vue для своїх ігрових приставок. Про це Sony попередила ще у жовтні минулого року, втім остаточно закрили PlayStation Vue саме зараз.

Чому Sony закрила PlayStation Vue

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Сервіс пропрацював на приставках майже п'ять років, нагадує Techradar. Він був запущений ще в 2015 році, але не став популярним і не витримав конкуренції. Саме тому Sony вирішила його закрити. Він перестав працювати на приставках 30 січня 2020 року.

Реклама PlayStation Vau на E3 в 2017 році:

Нещодавно Sony зробила доступним сервіс YouTube TV для користувачів PlayStation 4 Саме він і покликаний замінити PlayStation Vue. Підписка обійдеться в 50 доларів. Наразі він доступний лише в США.

Дата презентації PlayStation 5

До слова, нещодавно чутки про те, що офіційна прем'єра ігрової консолі від Sony – PlayStation 5 відбудеться 5 лютого підтвердили японські джерела. У цей день компанія нарешті покаже консоль, девізом якої стала фраза "Пора грати".

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Sony PlayStation
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