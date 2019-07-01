Сонячне затемнення 2 липня: де побачити українцям

В липні можна буде побачити два унікальних явища – повне сонячне затемнення та часткове місячне затемнення. На жаль, українці не зможуть спостерігати за сонячним затемненням, однак добре його розгледіти можна буде на території Південної Америки, Чилі та Аргентини.

Сонячне затемнення 2 липня – де можна побачити

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Вже у вівторок, 2 липня, жителі Південної Америки зможуть побачити перше з двох повних затемнень. Воно розпочнеться о 12:23 за Тихоокеанським часом (о 22:22 за Києвом).

Тому українці не матимуть можливості спостерігати за цим явищем, однак будуть доступні онлайн-трансляції.

Наприклад, чилійська обсерваторія Cerro Tololo національного наукового фонду буде показувати цю сонячне затемнення в прямому ефірі використовуючи веб-сайт музею Сан-Франциско Exploratorium.

Для зручності користувачів смартфонів випустили окремий додаток для iOS і Android для спостереження за сонячним затемненням онлайн.

Місячне затемнення 16-17 липня – де і коли дивитися українцям

Окрім того, вже 16-17 липня відбудеться ще одне унікальне явище – часткове місячне затемнення. Воно відбудеться 17 липня о 00:31. Часткове місячне затемнення можна буде спостерігати в Європі, Азії (крім північно-східної частини Росії), Південній Америці, Африці, Антарктиді та Австралії.

В Україні можна буде спостерігати початок та завершення місячного затемнення.

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