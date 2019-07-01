Сонячне затемнення 2 липня: де побачити українцям

1153 Читать новость на русском
Сонячне затемнення 2 липня 2019 Україна - час, де побачити
Сонячне затемнення 2 липня / Unsplash

В липні можна буде побачити два унікальних явища – повне сонячне затемнення та часткове місячне затемнення. На жаль, українці не зможуть спостерігати за сонячним затемненням, однак добре його розгледіти можна буде на території Південної Америки, Чилі та Аргентини.

Сонячне затемнення 2 липня – де можна побачити

Читайте також: Другої спроби не буде: компанія SpaceIL відмовилась від місії на Місяць

Вже у вівторок, 2 липня, жителі Південної Америки зможуть побачити перше з двох повних затемнень. Воно розпочнеться о 12:23 за Тихоокеанським часом (о 22:22 за Києвом).

Тому українці не матимуть можливості спостерігати за цим явищем, однак будуть доступні онлайн-трансляції.

Наприклад, чилійська обсерваторія Cerro Tololo національного наукового фонду буде показувати цю сонячне затемнення в прямому ефірі використовуючи веб-сайт музею Сан-Франциско Exploratorium.

via GIPHY

Для зручності користувачів смартфонів випустили окремий додаток для iOS і Android для спостереження за сонячним затемненням онлайн.

Місячне затемнення 16-17 липня – де і коли дивитися українцям

Окрім того, вже 16-17 липня відбудеться ще одне унікальне явище – часткове місячне затемнення. Воно відбудеться 17 липня о 00:31. Часткове місячне затемнення можна буде спостерігати в Європі, Азії (крім північно-східної частини Росії), Південній Америці, Африці, Антарктиді та Австралії.

В Україні можна буде спостерігати початок та завершення місячного затемнення.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Зміни у липні: нова електроенергія, соцдопомоги та дорожчі паспорти
сьогодні
11089
Теги: Техно Космос
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Огляд Honor 10i: смартфон-середнячок із флагманськими камерами
сьогодні 09:04 Огляд Honor 10i: смартфон-середнячок із флагманськими камерами
849
Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
30 червня 22:03 Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
Анастасія Можаровська 1434
Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
30 червня 16:00 Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
Олена Кандяк 864
Яким ноутбуком користується гендиректор Lenovo в Україні: ексклюзивне інтерв'ю
29 червня 08:06 Яким ноутбуком користується гендиректор Lenovo в Україні: ексклюзивне інтерв'ю
Анастасія Можаровська 2165
Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
28 червня 14:02 Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
Анастасія Можаровська 8727
Новини
Більше новин
Залиште відгук