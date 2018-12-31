У Святвечір відбудеться перше сонячне затемнення у році

6 січня 2019 року відбудеться перше сонячне затемнення у цьому році. Затемнення почнеться о 5:28 за київським часом.

У січні відбудеться ще одне затемнення – Місяця і це явище можна буде побачити 21 січня.

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Сонячне затемнення 6 січня 2019 почнеться в 5:28 за київським часом. Його побачать жителі північно-східної Азії (включаючи Японію, Північну і Південну Кореї і схід Китаю), північній частині Тихого океану і крайнього південного заходу Аляски, Далекого Сходу Росії (крім північних і північно-західних районів), а також сходу Монголії.

Що таке сонячне затемнення? Це явище відбувається, коли Місяць розміщується між Сонцем і Землею і тим самим затьмарює сонячне світло. Щороку ми можемо спостерігати за 2-5 сонячними затемненнями. Найдовше затемнення Сонця 21 століття відбулося 22 липня 2009 і тривало 6 хв 39 с.

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