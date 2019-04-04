SpaceX вперше випробувала "марсіанський корабель": фото та відео

Компанія SpaceX здійснила перший "прив'язний" запуск тестового зразка ракети Starship, який отримав назву Starhopper. Як передбачається, що в майбутньому тест-ракета здійснюватиме "стрибки" на висоту 5 кілометрів.

Як повідомляє "Ліга. Новости", випробувальний варіант Starship, що носить назву Starhopper, включив двигун і кілька секунд палив метан. Ракета була закріплена на ґрунті, тому тест провели без зльоту.

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"Starhopper завершив прив'язаний стрибок. Всі системи в нормі", – написав у Twitter Ілон Маск.

Starhopper completed tethered hop. All systems green. https://t.co/0m5Bm5slD2 — Elon Musk (@elonmusk) 4 квітня 2019 р.

На такому апараті інженери відпрацьовують технології зльоту, посадки, утримання рівноваги та інше – все в рамках наземних і суборбітальних тестів VTOL.

Тестовий запуск ракети SpaceX Starhopper – дивіться відео

Орбітальна версія Starship буде набагато вище і витонченіше представленої, з великою кількістю метанових двигунів Raptor, з більш товстою оболонкою, гладкою і дзеркальною поверхнею, а також з плавно зігнутою носовою секцією.



Тест-ракету SpaceX Starhopper випробували



SpaceX Starhopper була закріплена на ґрунті

У листопаді 2018 року Маск заявив, що нова ракета разом з космічним кораблем буде носити назву Starship, а величезна маршова ступінь – Super Heavy. Цей проект призначений для того, щоб доставляти людей на Місяць і назад, на Марс і в інші місця Сонячної системи.

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