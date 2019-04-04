SpaceX вперше випробувала "марсіанський корабель": фото та відео

399 Читать новость на русском
Концепт ракети SpaceX Starship
Концепт ракети SpaceX Starship / Фото з вільних джерел

Компанія SpaceX здійснила перший "прив'язний" запуск тестового зразка ракети Starship, який отримав назву Starhopper. Як передбачається, що в майбутньому тест-ракета здійснюватиме "стрибки" на висоту 5 кілометрів.

Як повідомляє "Ліга. Новости", випробувальний варіант Starship, що носить назву Starhopper, включив двигун і кілька секунд палив метан. Ракета була закріплена на ґрунті, тому тест провели без зльоту.

Читайте також: Індія збила супутник та створила загрозу для МКС

"Starhopper завершив прив'язаний стрибок. Всі системи в нормі", – написав у Twitter Ілон Маск.

На такому апараті інженери відпрацьовують технології зльоту, посадки, утримання рівноваги та інше – все в рамках наземних і суборбітальних тестів VTOL.

Тестовий запуск ракети SpaceX Starhopper – дивіться відео

Орбітальна версія Starship буде набагато вище і витонченіше представленої, з великою кількістю метанових двигунів Raptor, з більш товстою оболонкою, гладкою і дзеркальною поверхнею, а також з плавно зігнутою носовою секцією.

SpaceX Starhopper
Тест-ракету SpaceX Starhopper випробували 

SpaceX Starhopper
SpaceX Starhopper була закріплена на ґрунті

У листопаді 2018 року Маск заявив, що нова ракета разом з космічним кораблем буде носити назву Starship, а величезна маршова ступінь – Super Heavy. Цей проект призначений для того, щоб доставляти людей на Місяць і назад, на Марс і в інші місця Сонячної системи.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Чому Смешко набрав так багато голосів на виборах: відповідь Рибачука
сьогодні
8351
Теги: Техно Космос Новини Техно SpaceX Ілон Маск
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
3 квітня 21:03 Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
Женя Котик 7448
Хто такий Мартін Купер: батько мобільного телефону з українським корінням
3 квітня 16:03 Хто такий Мартін Купер: батько мобільного телефону з українським корінням
Женя Котик 2644
Бренд Nokia випустив смартфон з "діркою" в екрані: характеристики новинки
2 квітня 19:03 Бренд Nokia випустив смартфон з "діркою" в екрані: характеристики новинки
911
Як компанія Apple змогла стати успішною
1 квітня 21:00 Як компанія Apple змогла стати успішною
Олена Кандяк 613
Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
30 березня 19:02 Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
Олена Кандяк 1044
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук