Це перший з багатьох запланованих запусків Starlink – власних апаратів SpaceX, завдання яких – створити повне покриття Землі мережею інтернет. У першому запуску, здебільшого експериментальному, беруть участь відразу 60 апаратів першого покоління.

Раніше глава SpaceX Ілон Маск заявляв, що це один з найбільш складніих інженерних проектів у яких він брав участь. Проект не тільки повинен забезпечити зв'язком жителів територій, де його зараз немає, але й сприятиме конкуренції там, де зв'язок є.

Читайте також: Що відомо про унікальні ракети SpaceX та майбутнє інтернет-супутників

Запуск пройшов у штатному режимі, а це означає що все в нормі. Перша ступінь версії Block 5 успішно повернулася на плавучу платформу Of Course I Still Love You, яка розташована на відстані 610 кілометів від берега.



Перша ступінь здійснила успішну посадку на плавучу платформу // Скріншот



Стек супутників системи Starlink у відкритому космосі // Скріншот

Повний час місії займе 1 годину. Falcon 9 стартував о 5:30 за Києвом.

Кожен супутник проекту Starlink важить 227 кілограм, таким чином загальна маса корисного навантаження ракети Falcon 9 складе 13 620 кілограмів. Це рекордна маса для ракети, раніше Falcon 9 настільки завантаженим ще не літав. Апарати розгорнуться приблизно через годину після виходу на низьку навколоземну орбіту, висота якої 440 кілометрів. Після цього супутники використають власні іонні двигуни, щоб піднятися на орбіту до запланованих 550 кілометрів.

Ілон Маск зазначав, що в обмеженому вигляді система зможе запрацювати після 7 таких стартів. Майже повне стабільне покриття буде забезпечено після 12 стартів. Відповідно, для цього буде потрібно 420 і 720 апаратів.

Якщо проект Starlink розгортатиметься за планом, SpaceX запустить до 12 000 супутників. Кінцевою метою проекту є надання дешевого доступу в Інтернет людям з усього світу.

Дивіться відео запуску ракети SpaceX Falcon 9 з місією Starlink-1:

Минулого року SpaceX вже запустила на орбіту два прототипи супутників. Сьогодні ж на орбіту буде виведено систему з повноцінних робочих апаратів, які використовуватимуться надалі для побудови мережі Starlink.

Основною метою цього запуску є перевірка на практиці схеми розгортання і зв'язку між супутниками. До слова, системи лазерного зв'язку між апаратами, а вона є ключовою в проекті, на даному етапі немає.



Так виглядають супутники системи Starlink завантажені в обтічник ракети Falcon 9